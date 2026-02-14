Así fue la primera noche de Bad Bunny en Argentina: invitados sorpresa y un homenaje a Soda Stereo

La llegada tan esperada de Bad Bunny finalmente se concretó: el artista este viernes por la noche realizó su primer show en Argentina . Luego de atravesar grandes momentos en su carrera, como ser el ganador del Grammy al Álbum del Año y haber deslumbrado con su show histórico en el Super Bowl, el puertorriqueño regresó al país y debutó en el Estadio Monumental, en el marco de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Bad Bunny en Argentina: a días del show histórico en el Super Bowl actuará en nuestro país

El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

Desde el comienzo, Bad Bunny hizo bailar y cantar a más de 70 mil personas y sorprendió con la parición de artistas argentinos sobre el escenario.

La jornada comenzó temprano y las puertas del estadio se abrieron a las 16 horas donde miles de personas corrieron hacia el vallado para defender su lugar y asegurar tener un vista privilegiada.

El equipo encargado de recibir al público estaba vestido con l a temática de personal de un hotel all inclusive caribeño : trenzas, sombreros, pañuelos y prendas de vestir en tonos pasteles, blanco y beige.

En lugar de las clásicas pulseras luminosas, que se vieron anteriormente en los conciertos de Coldplay o Taylor Swift, en esta ocasión se entregaban ilustraciones de cámaras fotográficas , en clara alusión a su último álbum.

show bad bunny gentileza

A las 19:00, el escenario recibió a Ramma, el joven oriundo de Trelew, Chubut, quien mantuvo en secreto su rol como telonero hasta apenas cinco horas antes del show.

Una hora después, la banda puertorriqueña Chuwi apareció en el escenario para animar al público a la espera de Bad Bunny. Durante su presentación, que se extendió por 30 minutos, también hubo espacio para un mensaje social. Hablaron sobre el exilio de puertorriqueños en busca de mejores condiciones de vida y alzaron las banderas de Puerto Rico y Argentina, lo que provocó una ovación inmediata.

Bad bunny en river - noche 1 Un Monumental repleto recibió a Bad Bunny. River Plate

El momento más esperado

Cerca de las 21 horas comenzó el show de Benito entonando las primeras estrofas de “La mudanza”, la canción que abre sus shows, con su popular frase “Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron”.

Sin dar respiro, siguió con “Callaita”. Antes del estribillo, desafió al público: “Creo que todas las personas que están aquí esta noche saben lo que pienso del público de Argentina. Así que no espero menos”.

Embed Bad Bunny pone a prueba al publico argentino



no tenemos comparación… escuchen los gritos pic.twitter.com/fqWES9Nq7K — enano bostero (@SRfranketooo) February 14, 2026

También hizo referencia a su presente profesional: “Después de dos semanas intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, esto se siente como volver a casa. Gracias, Argentina”.

Y, a continuación, sumó: “Les voy a decir algo. La noche apenas esa comenzando. Y la única razón por la que nosotros estamos aquí presentes es para que ustedes la pasen bien. Que por un momento nos olvidemos de todo lo que está pasando afuera de este estadio, y estemos llenos de alegría y felicidad. La única razón por la que estamos hoy aquí es para que se unan una noche, como un solo pueblo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”.

La fiesta continuó con “Nueva Yol” y, 45 minutos después, el artista se trasladó a “La Casita”, el escenario secundario. Allí apareció con la camiseta de la Selección argentina e interpretó temas como “Café con Ron” y “Tití me preguntó”. Entre los presentes se encontraban Tini Stoessel y Bizarrap.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la interpretación exclusiva de “Otra Noche en Miami”, canción que, según anunció, no volverá a sonar en el resto de la gira.

Embed "Miami":

Porque la canción exclusiva del primer show de Bad Bunny en River fue #OtraNocheEnMiami pic.twitter.com/eRQZuSOCaE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 14, 2026

El regreso de Bad Bunny se da cuatro años después de su recordada visita en 2022, cuando agotó dos fechas en el Vélez.

Homenaje a Soda Stereo

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el tributo al rock argentino. Un grupo de salsa compuesto por cuatro hombres se colocó en el centro del escenario y dedicaron la canción en honor a una de las bandas emblemáticas que tiene el país.

“Argentina, hemos llegado y un homenaje le haremos con la plena que traemos y el corazón entregado. Su música nos ha dado de una forma verdadera, un puente, una escalera, un buen tango inolvidable, una milonga faltable y su música ligera”, comentaron antes de hacer una versión salsa de “De música ligera”, el éxito de Soda Stereo.

Embed El homenaje durante el show de Bad Bunny a Soda Stereo cantando “De música ligera” pic.twitter.com/CZNlULs1Rx — Billboard AR (@BillboardArg) February 14, 2026

El paso de la gira "Debí tirar más fotos World Tour" por Buenos Aires continuará los días 14 y 15 de febrero.