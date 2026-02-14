Así fue la primera noche de Bad Bunny en Argentina: invitados sorpresa y un homenaje a Soda Stereo
El artista puertorriqueño volvió al país en el marco de su gira y reunió a más de 70 mil personas en el estadio de River. Además de repasar sus grandes hits sorprendió al cantar el éxito argentino "De Música Ligera".
Bad Bunny debutó en el estado River con una audiencia de más de 70 mil personas.
La llegada tan esperada de Bad Bunny finalmente se concretó: el artista este viernes por la noche realizó su primer show en Argentina. Luego de atravesar grandes momentos en su carrera, como ser el ganador del Grammy al Álbum del Año y haber deslumbrado con su show histórico en el Super Bowl, el puertorriqueño regresó al país y debutó en el Estadio Monumental, en el marco de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
Desde el comienzo, Bad Bunny hizo bailar y cantar a más de 70 mil personas y sorprendió con la parición de artistas argentinos sobre el escenario.
El regreso de Bad Bunny al país
La jornada comenzó temprano y las puertas del estadio se abrieron a las 16 horas donde miles de personas corrieron hacia el vallado para defender su lugar y asegurar tener un vista privilegiada.
El equipo encargado de recibir al público estaba vestido con la temática de personal de un hotel all inclusive caribeño: trenzas, sombreros, pañuelos y prendas de vestir en tonos pasteles, blanco y beige.
En lugar de las clásicas pulseras luminosas, que se vieron anteriormente en los conciertos de Coldplay o Taylor Swift, en esta ocasión se entregaban ilustraciones de cámaras fotográficas, en clara alusión a su último álbum.
A las 19:00, el escenario recibió a Ramma, el joven oriundo de Trelew, Chubut, quien mantuvo en secreto su rol como telonero hasta apenas cinco horas antes del show.
Una hora después, la banda puertorriqueña Chuwi apareció en el escenario para animar al público a la espera de Bad Bunny. Durante su presentación, que se extendió por 30 minutos, también hubo espacio para un mensaje social. Hablaron sobre el exilio de puertorriqueños en busca de mejores condiciones de vida y alzaron las banderas de Puerto Rico y Argentina, lo que provocó una ovación inmediata.
El momento más esperado
Cerca de las 21 horas comenzó el show de Benito entonando las primeras estrofas de “La mudanza”, la canción que abre sus shows, con su popular frase “Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron”.
Sin dar respiro, siguió con “Callaita”. Antes del estribillo, desafió al público: “Creo que todas las personas que están aquí esta noche saben lo que pienso del público de Argentina. Así que no espero menos”.
Y, a continuación, sumó: “Les voy a decir algo. La noche apenas esa comenzando. Y la única razón por la que nosotros estamos aquí presentes es para que ustedes la pasen bien. Que por un momento nos olvidemos de todo lo que está pasando afuera de este estadio, y estemos llenos de alegría y felicidad. La única razón por la que estamos hoy aquí es para que se unan una noche, como un solo pueblo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”.
La fiesta continuó con “Nueva Yol” y, 45 minutos después, el artista se trasladó a “La Casita”, el escenario secundario. Allí apareció con la camiseta de la Selección argentina e interpretó temas como “Café con Ron” y “Tití me preguntó”. Entre los presentes se encontraban Tini Stoessel y Bizarrap.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el tributo al rock argentino. Un grupo de salsa compuesto por cuatro hombres se colocó en el centro del escenario y dedicaron la canción en honor a una de las bandas emblemáticas que tiene el país.
“Argentina, hemos llegado y un homenaje le haremos con la plena que traemos y el corazón entregado. Su música nos ha dado de una forma verdadera, un puente, una escalera, un buen tango inolvidable, una milonga faltable y su música ligera”, comentaron antes de hacer una versión salsa de “De música ligera”, el éxito de Soda Stereo.