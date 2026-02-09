Super Bowl 2026: qué estrellas subieron al escenario junto a Bad Bunny y el duro tweet de Donald Trump

El Super Bowl 2026 dejó una marca imborrable tanto por lo artístico como por el debate que se desató después del show de medio tiempo. El Halftime Show del Super Bowl LX tuvo a Bad Bunny como figura centra l y sumó apariciones estelares que potenciaron una puesta histórica.

El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Lady Gaga y Ricky Martin subieron al escenario y acompañaron al artista puertorriqueño en una presentación que celebró la cultura latina frente a millones de espectadores en todo el mundo.

La actuación de Bad Bunny marcó un hito al convertirse en el primer cantante solista latino en interpretar la mayor parte del espectáculo en español. El dato cobró aún más relevancia en un contexto atravesado por las restricciones migratorias en Estados Unidos y por un clima político cargado de tensiones.

Desde el inicio, el show dejó en claro su identidad y apostó por una narrativa que puso en primer plano las raíces latinas, con una producción que combinó música, baile y referencias culturales.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Lady Gaga . La cantante interpretó una versión con impronta latina de su éxito “ Die With a Smile ”, con una mezcla de pop y ritmos festivos que encendió al estadio y sorprendió por el cruce de estilos.

Poco después, Ricky Martin se sumó al espectáculo y aportó interpretaciones que destacaron las raíces compartidas entre los artistas. Su presencia tuvo un peso simbólico particular, ya que fue uno de los puertorriqueños que abrió el camino en el mercado estadounidense.

artistas en el super bowl 2026

El show, producido por Apple Music, fue descripto como un homenaje vibrante a la cultura latina, con escenas que evocaron la vida y el espíritu de Puerto Rico. Benito, nombre real de Bad Bunny, no solo encabezó el espectáculo casi por completo en español, sino que también rompió el récord del Halftime Show más visto de la historia.

La presentación recibió el apoyo de numerosos artistas latinos que residen en Estados Unidos, tanto desde las redes sociales como desde las gradas del estadio.

Además, un grupo selecto de invitados vivió una experiencia inmersiva dentro de “La Casita”, una réplica a escala de una típica vivienda latina que formó parte de la escenografía. Allí compartieron el escenario junto al cantante figuras como la actriz Jessica Alba, el actor Pedro Pascal, las cantantes Karol G, Cardi B y Young Miko, además de la influencer Alix Earle. La propuesta reforzó la idea de comunidad y pertenencia que atravesó todo el show.

estrellas en el superbowl

La reacción de Donald Trump en redes

La repercusión del espectáculo trascendió lo musical y llegó al terreno político. Donald Trump reaccionó con dureza y convirtió el Halftime Show en un nuevo foco de confrontación cultural.

En un extenso mensaje publicado en X, el presidente calificó el show como “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, lo definió como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y sostuvo que “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

el tweet de Donald Trump

También afirmó que “nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo” y calificó el baile de “asqueroso, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo en todo Estados Unidos y en el mundo”.

Lejos de moderar su postura, Trump redobló la apuesta tras el show y aseguró que el espectáculo fue “una bofetada en la cara” del país en un momento en el que, según su mirada, Estados Unidos estaría batiendo “nuevos récords todos los días”.