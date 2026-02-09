El casamiento fue real y legal: los detalles de la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 volvió a romper límites y sumó un capítulo inédito a la historia del evento deportivo más visto del planeta. Esta vez, no se trató solo de música, invitados estelares o una puesta en escena descomunal: el casamiento que se vio en pleno espectáculo fue real.

La confirmación llegó tras la presentación y despejó cualquier duda sobre una escena que sorprendió a millones de personas. La ceremonia ocurrió a los cinco minutos del inicio del show, que durante trece minutos paralizó al mundo mientras Benito Antonio Martínez Ocasio interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera.

En ese tramo sonaron “Titi me preguntó”, “Yo perreo sola”, “Nueva Yol”, “El Apagón”, “Mónaco” y “Baile inolvidable”, en una secuencia que combinó fiesta, mensaje social y un momento íntimo que nadie esperaba ver en ese escenario.

El dato clave que confirmó la veracidad del enlace fue la identidad del oficiante. El hombre que declaró a la pareja unida en matrimonio es un juez real , lo que convirtió al episodio en el primer casamiento legal celebrado durante un show de medio tiempo del Super Bowl.

Los novios, vestidos de blanco y decididos a mantener el anonimato, sellaron la unión con un beso ante el público presente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y frente a millones de televidentes alrededor del mundo. Según confirmaron los representantes del artista, Bad Bunny actuó como testigo oficial y firmó el certificado de matrimonio una vez finalizado el espectáculo.

La historia detrás del momento también llamó la atención. Los esposos habían invitado originalmente al músico puertorriqueño a su celebración privada y, ante la imposibilidad de asistir, el cantante propuso trasladar el intercambio de votos al escenario más visto del planeta. Así, una ceremonia íntima se transformó en un acontecimiento global que mezcló amor, espectáculo y cultura latina.

El casamiento en el escenario del Super Bowl tuvo todo lo de una boda

La pareja apareció por primera vez cuando Benito entonó las últimas notas de “Mónaco”. En ese instante, un giro de cámara dejó al descubierto la escena central y el juez pronunció la frase que confirmó todo: “Por el poder que se me otorga, los declaro: marido y mujer”. A continuación, los recién casados se besaron y dieron paso a su primer baile oficial.

Ese momento tuvo como marco la voz de Lady Gaga, quien interpretó su balada “Die With a Smile” acompañada por la agrupación puertorriqueña Los Sobrinos. La banda ya había trabajado con Bad Bunny en su último álbum, “Debí tirar más fotos”, que obtuvo el Grammy como Mejor Álbum del Año.

La puesta incluyó una réplica de una pequeña plaza al aire libre, un recurso visual que destacó la historia y la cultura de Puerto Rico durante la final de la liga de fútbol americano.

Más tarde, Bad Bunny volvió al centro de la escena con una frase que reforzó el espíritu del segmento: “Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”. Desde allí interpretó “Baile Inolvidable” junto a Lady Gaga, los invitados y los recién casados.

La producción sumó detalles reales, como un pastel de bodas auténtico sobre el escenario, para darle mayor veracidad al momento. En el cierre, mientras la pareja bailó una vez más, el artista dejó otra frase que resumió la escena y el mensaje del show: “Baila sin miedo, vive sin miedo”.