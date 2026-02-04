4 de febrero de 2026 - 15:05

Habría fecha y lugar para el casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez: los detalles

El futbolista y la actriz argentina planifican formalizar su relación de más de un año y se conocieron algunos detalles de esta decisión.

Mauro Icardi y la China Suárez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La información se difundió en el programa La Mañana con Moria, donde el periodista Facundo Ventura aportó precisiones sobre el escenario legal y el lugar elegido para la ceremonia.

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es clave

Según lo expuesto al aire, el punto clave para que el futbolista pueda avanzar hacia un nuevo matrimonio es el estado de su divorcio en Italia. De acuerdo con esa versión, el proceso judicial se encontraría encaminado y, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, Icardi quedaría legalmente habilitado para volver a casarse.

Embed - BOMBA : MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ SE CASAN EN ARGENTINA Y LA PROPUESTA PROMETE SER DE PELÍCULA

Se trataría de un divorcio vincular, condición necesaria para contraer matrimonio nuevamente. En ese contexto, el panelista aseguró que el delantero se muestra confiado en que la resolución será favorable y que esa certeza lo habría impulsado a comenzar con la organización de una propuesta formal.

Siempre según la información brindada en el programa, la idea de Icardi sería dar el paso definitivo en el transcurso de este año, aunque no se mencionaron fechas concretas ni detalles sobre el formato del evento.

Mauro Icardi y la China Suárez se casarían en Argentina

Otro dato que llamó la atención fue el posible lugar elegido para la boda. De acuerdo con lo comentado en el ciclo televisivo, la celebración se realizaría en Argentina. Esta elección respondería al deseo de la pareja de llevar adelante un festejo cercano a su entorno afectivo y amistoso, lejos de los compromisos laborales y mediáticos que suelen rodearlos en el exterior.

La posibilidad de casarse en el país también permitiría un evento más íntimo y con mayor presencia de familiares y allegados. Por el momento, no hubo confirmación oficial por parte de Mauro Icardi ni de la China Suárez.

