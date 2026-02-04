Habría fecha y lugar para el casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez: los detalles

El futbolista y la actriz argentina planifican formalizar su relación de más de un año y se conocieron algunos detalles de esta decisión.

Los rumores sobre un posible casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a tomar fuerza en las últimas horas, luego de que se conocieran detalles sobre los planes que la pareja tendría para formalizar su relación durante este año.

La información se difundió en el programa La Mañana con Moria, donde el periodista Facundo Ventura aportó precisiones sobre el escenario legal y el lugar elegido para la ceremonia.

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es clave Según lo expuesto al aire, el punto clave para que el futbolista pueda avanzar hacia un nuevo matrimonio es el estado de su divorcio en Italia. De acuerdo con esa versión, el proceso judicial se encontraría encaminado y, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, Icardi quedaría legalmente habilitado para volver a casarse.

Se trataría de un divorcio vincular, condición necesaria para contraer matrimonio nuevamente. En ese contexto, el panelista aseguró que el delantero se muestra confiado en que la resolución será favorable y que esa certeza lo habría impulsado a comenzar con la organización de una propuesta formal.

Siempre según la información brindada en el programa, la idea de Icardi sería dar el paso definitivo en el transcurso de este año, aunque no se mencionaron fechas concretas ni detalles sobre el formato del evento.