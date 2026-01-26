26 de enero de 2026 - 10:26

Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a La China Suárez: "Fue un quilombo"

El cantante contó en MasterChef Celebrity todo lo que tuvo que hacer luego de separarse de la actriz; enojado, Mauro Icardi, atacó por redes: "Fantasmas".

Después de años de ministerio, Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a la China Suárez cuando eran novios. Durante su participación en MasterChef Celebrity, el cantante urbano habló sobre el destino del vehículo y confesó: “Fue todo un quilombo”.

Entonces, Wanda preguntó: “¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”, a lo que el artista contó que no, que lo vendió.

Evangelina Anderson se sumó a la charla y, por lo bajo, sorprendió al revelar que, en su caso, llegó a regalar una casa. Entre risas, explicó que el inmueble estaba a su nombre, lo que desató nuevas chicanas al aire. Rusherking siguió el juego, pero aclaró una diferencia clave: “No, pero yo no lo puse a mi nombre” y detalló que tuvo que transferirlo.

“Fue todo un quilombo después. Y creo que ese fue el primer y el último auto que regalé. Basta”, cerró el cantante, dando a entender que la experiencia le dejó más dolores de cabeza que recuerdos románticos.

La historia del auto y el sueño de la China Suárez

El auto en cuestión fue un Volkswagen New Beetle descapotable, modelo 2006, de color negro, que en su momento generó un fuerte revuelo en redes sociales. Rusherking recordó cómo nació la idea del regalo: durante un viaje a Nueva York, la China Suárez le envió una foto del modelo y le confesó que era el auto de sus sueños.

Él no dudó, lo mandó a plotear del color que ella quería y se lo entregó con un moño gigante, en un gesto que en su momento fue celebrado por los fans de la pareja.

El enojo de Mauro Icardi en redes

En los últimos días, el futbolista expresó su enojo en redes sociales por el protagonismo de la China Suárez en MasterChef Celebrity. Con una publicación irónica subió a historias de Instagram una foto de una estampita de la virgen con la cara de la actriz: “Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, cerró.

