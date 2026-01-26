Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a La China Suárez: "Fue un quilombo"

El cantante contó en MasterChef Celebrity todo lo que tuvo que hacer luego de separarse de la actriz; enojado, Mauro Icardi, atacó por redes: "Fantasmas".

Qué dijo rusherking sobre el auto que le regaló a La China Suárez.

Después de años de ministerio, Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a la China Suárez cuando eran novios. Durante su participación en MasterChef Celebrity, el cantante urbano habló sobre el destino del vehículo y confesó: “Fue todo un quilombo”.

La explicación surgió cuando la conductora, Wanda Nara, fue directo al hueso y le preguntó si alguna vez había regalado un auto y qué pasaba cuando una pareja se separa. Lejos de esquivar el tema, Rusherking fue sincero: “Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”.

Entonces, Wanda preguntó: "¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?", a lo que el artista contó que no, que lo vendió.

Evangelina Anderson se sumó a la charla y, por lo bajo, sorprendió al revelar que, en su caso, llegó a regalar una casa. Entre risas, explicó que el inmueble estaba a su nombre, lo que desató nuevas chicanas al aire. Rusherking siguió el juego, pero aclaró una diferencia clave: “No, pero yo no lo puse a mi nombre” y detalló que tuvo que transferirlo.

“Fue todo un quilombo después. Y creo que ese fue el primer y el último auto que regalé. Basta”, cerró el cantante, dando a entender que la experiencia le dejó más dolores de cabeza que recuerdos románticos.