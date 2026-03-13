El abogado de Emily Ceco dio detalles del día en el que la medíatica casi muere

La exparticipante de ex Love is Blind testificó en el juicio contra Santiago Martínez y dio testimonios que no se conocian del caso.

Emily Ceco, quien está llevando adelante un proceso judicial por el intento de femicidio de su ex pareja Santiago Martínez, compareció durante más de cuatro horas en la primera jornada del juicio ante el Tribunal de Morón, donde relató con detalles los episodios de violencia que afirma haber padecido. Su abogado dio detalles del caso.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Ceco, Roberto Castillo, describió la intensa carga emocional que se vivió durante su testimonio, resaltando: "Ella está muy conmocionada, declaró por más de cuatro horas".

Emily Ceco El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez. web Durante su declaración ante la Justicia, Ceco reconstruyó los hechos que llevaron al ataque que casi le costó la vida, afirmando: "Contó todos los hechos que sufrió hasta que la estranguló para quitarle la vida".

El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio El testimonio de la joven fue fundamental en esta primera audiencia, donde también prestaron declaración otros testigos relacionados con el caso. Entre ellos, el padre del acusado, quien se dirigió directamente al tribunal.

Según lo informado por Castillo, el padre del imputado reconoció la responsabilidad de su hijo en los hechos: "Declaró el padre y dijo que Santiago responda por lo que hizo".

Emily Ceco El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez. web Respecto a la situación actual del proceso judicial, el abogado mencionó que el juicio avanzará rápidamente en los próximos días. Castillo anticipó que el proceso está en su etapa final: "Alegatos el viernes y sentencia". Así, el tribunal escuchará los argumentos finales de las partes en los próximos días, antes de emitir el veredicto en una causa que mantiene en vilo a la familia de la víctima y a quienes siguen atentamente el desarrollo del juicio.