13 de marzo de 2026 - 09:53

El abogado de Emily Ceco dio detalles del día en el que la medíatica casi muere

La exparticipante de ex Love is Blind testificó en el juicio contra Santiago Martínez y dio testimonios que no se conocian del caso.

El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez.

El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?

Por Agustín Zamora
Joan Manuel Serrat dialogó con periodistas mendocinos en la conferencia de prensa previa al concierto homenaje organizado por la UNCuyo.

Las confesiones de Joan Manuel Serrat en Mendoza: música, crítica a la ultraderecha y un homenaje universitario

Por Celeste Laciar

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Ceco, Roberto Castillo, describió la intensa carga emocional que se vivió durante su testimonio, resaltando: "Ella está muy conmocionada, declaró por más de cuatro horas".

El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio

El testimonio de la joven fue fundamental en esta primera audiencia, donde también prestaron declaración otros testigos relacionados con el caso. Entre ellos, el padre del acusado, quien se dirigió directamente al tribunal.

Según lo informado por Castillo, el padre del imputado reconoció la responsabilidad de su hijo en los hechos: "Declaró el padre y dijo que Santiago responda por lo que hizo".

Emily Ceco
El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez.

El abogado de Emily Ceco dio detalles del juicio contra Santiago Martínez.

Respecto a la situación actual del proceso judicial, el abogado mencionó que el juicio avanzará rápidamente en los próximos días. Castillo anticipó que el proceso está en su etapa final: "Alegatos el viernes y sentencia".

Así, el tribunal escuchará los argumentos finales de las partes en los próximos días, antes de emitir el veredicto en una causa que mantiene en vilo a la familia de la víctima y a quienes siguen atentamente el desarrollo del juicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Solange expuso a la producción de Gran Heramano tras la expulsión de Carmiña.

Sol Abraham sorprendió al exponer a la producción de Gran Hermano

El cantante catalán Inauguró su estadía en Mendoza charlando con los periodistas.

Encuentro con Joan Manuel Serrat, en palabra y música: "El mundo está lleno de fisuras, que los tiranos aprovechan"

lali esposito le respondio a manuel adorni luego del escandalo por el viaje en el avion presidencial

Lali Espósito le respondió a Manuel Adorni luego del escándalo por el viaje en el avión presidencial

se suspendio el mercado cultural en el le parc: iban a actuar gratis la portuaria, los pericos y javier calamaro

Se suspendió el Mercado Cultural en el Le Parc: iban a actuar gratis La Portuaria, Los Pericos y Javier Calamaro