El abogado de Emily Ceco dio detalles del día en el que la medíatica casi muere

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Ceco, Roberto Castillo, describió la intensa carga emocional que se vivió durante su testimonio, resaltando: "Ella está muy conmocionada, declaró por más de cuatro horas".
El testimonio de la joven fue fundamental en esta primera audiencia, donde también prestaron declaración otros testigos relacionados con el caso. Entre ellos, el padre del acusado, quien se dirigió directamente al tribunal.
Según lo informado por Castillo, el padre del imputado reconoció la responsabilidad de su hijo en los hechos: "Declaró el padre y dijo que Santiago responda por lo que hizo".
Respecto a la situación actual del proceso judicial, el abogado mencionó que el juicio avanzará rápidamente en los próximos días. Castillo anticipó que el proceso está en su etapa final: "Alegatos el viernes y sentencia".
Así, el tribunal escuchará los argumentos finales de las partes en los próximos días, antes de emitir el veredicto en una causa que mantiene en vilo a la familia de la víctima y a quienes siguen atentamente el desarrollo del juicio.