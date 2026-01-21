Ángel de Brito reavivó el conflicto entre la China Suárez y Eugenia Tobal con una fuerte revelación

Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Un comentario reciente de Ángel de Brito volvió a poner en el centro de la escena uno de los episodios más recordados del espectáculo argentino, al traer nuevamente a debate la relación entre la China Suárez y Eugenia Tobal. El conductor habló del tema durante una charla en el programa Bondi, donde se analizó una tapa de la revista Gente del verano de 2012.

Eugenia Tobal Mientras el panel repasaba aquella portada titulada “El drama de Eugenia Tobal”, De Brito recordó situaciones vividas durante las grabaciones de la ficción Los Únicos, donde ambas actrices compartían elenco. “Le tocaba la panza cuando estaba embarazada”, afirmó el periodista, en referencia a actitudes de la China Suárez hacia Tobal durante ese período. Ante la sorpresa de los presentes, insistió: “La China era su compañera e iba y le tocaba la panza”. Sabrina Rojas reaccionó con incredulidad y el resto del equipo comenzó a reconstruir el clima que se vivía en ese momento.

La polémica tapa de la Revista Caras sobre Eugenia Tobal La tapa de Gente que se mostró en el programa describía a Tobal como “demacrada, con seis kilos menos”, atravesando la ruptura con Nicolás Cabré y convencida de que había sido engañada con Suárez. El texto señalaba que la actriz estaba sin trabajo, sumida en una profunda depresión y evaluando mudarse a Nueva York para dejar atrás “el peor año de su vida”. Rojas destacó el deterioro visible en esas imágenes y De Brito fue aún más gráfico: “Quedó liquidada”. Popochi y Romina Scalora coincidieron en que se trató de un momento personal extremadamente duro para Tobal.