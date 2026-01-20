20 de enero de 2026 - 11:43

¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lowrdez en LAM

Una frase de Lowrdez en el programa de Ángel de Brito abrió la posibilidad de una presentación de Bandana en la Vendimia 2026.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una frase de Lowrdez , integrante de Bandana, generó repercusión este lunes en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV. Mientras hablaba del regreso del grupo en el Gran Rex, la cantante deslizó la posibilidad de una presentación en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, especialmente por la coincidencia con el domingo 8 de marzo, día de la repetición del Acto Central.

En la conversación con De Brito, Lowrdez confirmó la agenda inmediata: “Sí, ensayamos ahora en febrero, empezamos con los ensayos para el 6 y 7 de marzo que hacemos los primeros Gran Rex, si Dios quiere”.

Al ser consultada por la venta de entradas, agregó: “Muy bien, agotamos el 6”. Luego llegó la frase que encendió las versiones: “Y estamos viendo porque el 8 me parece que estamos en la Vendimia pero todavía...”, alcanzó a decir antes de que la charla fuera interrumpida.

En el estudio, Ángel de Brito sumó: “No, si el 8 están en Vendimia parece”.

Tras ese tramo, Lowrdez siguió hablando del reencuentro del grupo y de la formación confirmada para los shows: “La verdad que muy contentas”, dijo, y precisó: “Estamos Lissa, Virginia, Valeria, Lourdes: las 4, y hay alguna sorpresa”.

Ante la pregunta “¿va a haber quinta Bandana?”, respondió: “Puede ser”.

Tras la difusión del fragmento televisivo, desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza desmintieron cualquier tipo de negociación o acercamiento con el grupo.

Según indicaron al diario Los Andes, no existen charlas ni gestiones en curso para que Bandana forme parte de la Vendimia 2026, ni del Acto Central ni de su repetición.

Cómo será la Vendimia 2026

La Vendimia 2026 se desarrollará entre fines de febrero y comienzos de marzo y marcará el 90° aniversario de la celebración.

El Acto Central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, bajo la dirección de Pablo Perri.

La repetición está prevista para el domingo 8 de marzo, misma fecha mencionada en el programa de América TV.

