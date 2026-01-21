Explosión en LAM: Verónica Ojeda cruzó en vivo a Marisa Brel por versiones sobre Diego Maradona

El cruce se produjo en pleno programa, involucró referencias al pasado íntimo de la expareja de Maradona y expuso un nivel de tensión que fue en aumento.

La acusación de Verónica Ojeda La situación se originó cuando Brel recordó un episodio vinculado a una fiesta familiar en la que, según su relato, Maradona habría anunciado que Ojeda estaba embarazada. Esa versión fue rechazada de plano por Verónica, quien decidió intervenir directamente al aire tras recibir mensajes de distintas personas que le advirtieron sobre los dichos. “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, lanzó apenas tomó la palabra, con un tono visiblemente alterado.

Embed - VERÓNICA OJEDA VS. MARISA BREL: CRUCES, ENOJOS Y POLÉMICA Lejos de calmarse, Ojeda profundizó sus críticas hacia la panelista y cuestionó su rol profesional. “No la creo periodista esa. Me parece que es nefasta”, expresó, antes de avanzar con un reproche personal que elevó aún más la temperatura del intercambio. “Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”, afirmó, sin medir consecuencias.

La defensa de Marisa Brel Ante el ataque, Marisa Brel intentó defenderse y aclarar su postura. “Yo no dije que vos estabas embarazada ahora. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”, explicó, buscando diferenciar su relato de una afirmación directa. Sin embargo, la aclaración no fue suficiente. “No quiero hablar con esta nefasta”, respondió Ojeda, cortando cualquier intento de diálogo.

La tensión continuó escalando cuando Brel sostuvo que contaba con fuentes y testigos que respaldaban su versión. “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, aseguró. La respuesta de Verónica fue inmediata y aún más dura: “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, disparó, manteniendo un tono confrontativo.