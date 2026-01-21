21 de enero de 2026 - 22:40

Explosión en LAM: Verónica Ojeda cruzó en vivo a Marisa Brel por versiones sobre Diego Maradona

El cruce se produjo en pleno programa, involucró referencias al pasado íntimo de la expareja de Maradona y expuso un nivel de tensión que fue en aumento.

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara: "La tensión sexual"

Por Agustín Zamora
La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

El proyecto de la China Suárez y L-Gante que enloqueció a Wanda Nara

Por Agustín Zamora

La acusación de Verónica Ojeda

La situación se originó cuando Brel recordó un episodio vinculado a una fiesta familiar en la que, según su relato, Maradona habría anunciado que Ojeda estaba embarazada. Esa versión fue rechazada de plano por Verónica, quien decidió intervenir directamente al aire tras recibir mensajes de distintas personas que le advirtieron sobre los dichos. “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, lanzó apenas tomó la palabra, con un tono visiblemente alterado.

Embed - VERÓNICA OJEDA VS. MARISA BREL: CRUCES, ENOJOS Y POLÉMICA

Lejos de calmarse, Ojeda profundizó sus críticas hacia la panelista y cuestionó su rol profesional. “No la creo periodista esa. Me parece que es nefasta”, expresó, antes de avanzar con un reproche personal que elevó aún más la temperatura del intercambio. “Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”, afirmó, sin medir consecuencias.

La defensa de Marisa Brel

Ante el ataque, Marisa Brel intentó defenderse y aclarar su postura. “Yo no dije que vos estabas embarazada ahora. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”, explicó, buscando diferenciar su relato de una afirmación directa. Sin embargo, la aclaración no fue suficiente. “No quiero hablar con esta nefasta”, respondió Ojeda, cortando cualquier intento de diálogo.

La tensión continuó escalando cuando Brel sostuvo que contaba con fuentes y testigos que respaldaban su versión. “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, aseguró. La respuesta de Verónica fue inmediata y aún más dura: “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, disparó, manteniendo un tono confrontativo.

Uno de los momentos más sensibles del cruce llegó cuando Ojeda puso el foco en las consecuencias familiares de este tipo de versiones. “Tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, reclamó, en referencia a Dieguito Fernando, fruto de su relación con Maradona. Y cerró con una frase tajante: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi y explicó por qué borró una respuesta en sus redes

Por Redacción Espectáculos
Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Ángel de Brito reavivó el conflicto entre la China Suárez y Eugenia Tobal con una fuerte revelación

Por Redacción Espectáculos
Florencia Peña en diálogo con Nilda Sarli en el ciclo Mil vidas.

Florencia Peña explicó por qué ni siquiera en Mendoza logra escapar de la fama: "Me tengo que bancar que..."

los 30 anos de evita: el argentino que bailo tango con madonna recordo la pelicula en aconcagua radio

Los 30 años de "Evita": el argentino que bailó tango con Madonna recordó la película en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos