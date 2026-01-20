20 de enero de 2026 - 09:35

El proyecto de la China Suárez y L-Gante que enloqueció a Wanda Nara

Los cantantes tendrán un 2026 unidos por un proyecto en la pantalla chica, que promete dar mucho de qué hablar.

La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

El spin-off de El Marginal se desarrolla dentro de La Quebrada, una cárcel con internas de alta peligrosidad donde las alianzas, traiciones y luchas de poder son moneda corriente. Con una estética cruda y un tono realista, la ficción logró captar un fuerte público en su primera temporada.

Embed - La China y L-gante, juntos "en el barro" VLC 19-01-26

Además de la China Suárez y L- Gante, En el Barro 2 contará con la participación de figuras como Verónica Llinás, Inés Estévez, Victorio D’Alessandro, Charo López y otros nombres fuertes de la actuación argentina. La serie tiene fecha de estreno prevista para febrero de este mismo año.

El papel de la China Suárez en la serie

En las imágenes difundidas por Netflix se puede ver a la China Suárez completamente transformada en su personaje: Nicole, una interna con estética desafiante, llena de tatuajes, piercings y una actitud fuerte. La actriz deja atrás su perfil glamoroso para adentrarse en un papel más oscuro, que promete ser central en la trama.

China Suárez
La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

Este nuevo desafío actoral marca un giro en su carrera, y muchos ya destacan su compromiso con un personaje que dista de los que interpretó anteriormente. Su participación busca aportar mayor profundidad emocional y tensión al relato.

L- Gante debuta cómo actor

La otra gran sorpresa es la incorporación del referente de la cumbia 420, quien tendrá su primer rol actoral en televisión. Aunque aún no se revelaron detalles sobre su personaje, las imágenes lo muestran en un contexto carcelario que sugiere un perfil rudo, vinculado al mundo del hampa.

El debut del músico en una producción de este calibre no solo genera expectativa en sus fanáticos, sino también en la industria audiovisual, que observa con atención esta nueva faceta del cantante.

China Suárez
La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

La China Suárez y L- Gante tendrán un 2026 cargado con el estreno de En El Barro 2.

