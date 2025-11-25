"Jugando en la cama": la polémica frase de L-Gante sobre su nuevo vínculo con Tamara Baéz

Luego de su intenso conflicto con Maxi El Brother, el cantante de cumbia dio detalles de su vínculo con su ex pareja.

El regreso de L-Gante a la escena pública ha sido un punto de inflexión dentro del mundo del espectáculo. En medio de su disuputa legal con su ex representante, Maxi El Brother, el cantante de cumbia dio declaraciones sobre su vida personal. Uno de sus comentarios destacados fue cuando habló sobre su ex pareja, Tamara Báez.

Tamara Báez contó una dura anécdota. Las declaraciones de L-Gante L-Gante amplió detalles sobre el vínculo con su expareja y el marco legal que atraviesa por la cuota alimentaria. También contextualiza la presión que enfrentó por restricciones judiciales que le impidieron viajar, lo que afectó decisiones personales y compromisos laborales. Ese escenario incluye la relación con su exmanager, a quien responsabiliza por demoras y perjuicios que, según él, afectaron su estabilidad emocional y su organización cotidiana.

Tamara Báez compartió fotos de Jamaica y todos coinciden en que es igual a L-Gante Su relación con Tamara Báez "Estamos bien. Lo normal. Ni más ni menos", afirmó L-Gante al describir la comunicación con Tamara Báez. Señaló que los posteos que reactivaron rumores respondieron a un malentendido: "Estábamos jugando en una cama con Jamaica… en un momento me distraje y veo que todos me empiezan a mandar mensajes: '¿Volviste con Tamara?'". Explicó que la confusión surgió cuando ella publicó una historia desde su teléfono.

“Creo que había puesto que la extrañaba, o algo así. Nos reímos. Fue así. Después ella volvió con su pareja”, aclaró. También descartó cualquier intención vinculada a celos: “No creo que haya sido para darle celos a su novio. Creo que era más para hacerme un chiste a mí”. Sumó que la situación no le agradó a Báez cuando se volvió pública: “Después, cuando lo vieron, a ella no le gustó para nada”.

Tamara Báez y L-Gante Tamara Báez y L-Gante El conflicto por la cuota alimentaria El cantante repasó cómo la coincidencia entre ese malentendido y su conflicto por la cuota alimentaria agravó la tensión. “Yo me estaba volviendo loco con estas cosas… que era deudor alimentario y no podía viajar porque me pusieron esa cautelar”, recordó. Relató que se dirigió al domicilio de Báez porque no obtenía respuesta: “Fui a hablar y resultó que justo se había peleado con el novio.