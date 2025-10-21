Cuál es la millonaria cifra que L-Gante le reclama a su exrepresentante Maxi "el Brother"

L-Gante inició una denuncia formal contra su exrepresentante , Maxi “el Brother” , por presuntas irregularidades en el manejo de dinero y el uso comercial de su nombre. El conflicto, que marca un nuevo capítulo en la carrera del cantante, incluye un reclamo millonario y la ruptura definitiva con quien lo acompañó desde sus comienzos en la música.

Según reveló el periodista Martín Candalaft en el programa DDM, la suma que L-Gante le exige a su exmánager “ ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil ”.

La disputa se conoció tras una carta documento enviada por el artista, en la que solicita una rendición detallada de cuentas y la revocación total del poder que le permitía a Maxi firmar contratos en su nombre.

El panelista, que accedió a fragmentos de la denuncia, leyó parte del texto presentado por el músico. “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”, expresa el documento.

Durante el programa, Mariana Fabbiani recordó el particular acuerdo económico que mantenían ambos. “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50% ”, señaló la conductora, dejando en evidencia la magnitud de la sociedad laboral entre el representante y el artista.

Candalaft también comentó que personas cercanas al músico aseguraron que atraviesa una situación económica delicada. “Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero”, expresó el periodista.

L-Gante rompió su vínculo con su representante Maxi "el Brother"

En medio de este conflicto, Elián Valenzuela —nombre real de L-Gante— anunció una nueva etapa profesional. El cantante eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y comunicó oficialmente el fin de su vínculo con Maxi “el Brother”.

“Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”, escribió en su único posteo.

Sobre su futuro artístico, adelantó: “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista”.

Además, llevó tranquilidad a quienes tienen compromisos laborales con él: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.