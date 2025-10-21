Maxi López se opuso a Mauro Icardi y defendió al nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López regresó a la Argentina después de pasar una semana en Suiza junto a su esposa y su hija menor, Elle. En su llegada al país, el exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity habló con Intrusos y sorprendió con sus declaraciones sobre Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara.
Maxi López tiene buena relación con el novio de Wanda Nara
Mientras Mauro Icardi denunció ante la Justicia que Migueles representa un peligro para sus hijas y pidió que no se acerque a ellas, López se mostró en una posición completamente opuesta. El exjugador aseguró que se alegra por el nuevo romance de su expareja y destacó la buena relación que el empresario mantiene con sus hijos.
“Yo creo que ella está bien con sus cosas, en su vida sentimental y en su vida privada, y en la profesional le está yendo bárbaro, así que está tranquila, y yo estoy bien con mi familia”, expresó López, dejando en claro que prefiere mantener la armonía y no involucrarse en conflictos personales.
Además, elogió el trato que Migueles tiene con los tres hijos que comparte con Wanda. “Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”, afirmó.
Consultado por la amistad de Migueles con Elías Piccirillo, expareja de Jesica Cirio, actualmente detenido, el exfutbolista fue contundente. “Esas son cosas de cada uno y no me meto. Lo que tengo que evaluar es cómo se comparta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió, así que es así”, sostuvo.
El exjugador habló de su vínculo con Wanda Nara en MasterChef
En cuanto al vínculo que mantiene con Nara, López explicó que la relación entre ambos fluye sin acuerdos previos. “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos esa chispa siempre, siempre nos tiroteamos así... de la buena manera y de la no tan buena, siempre tuvimos esta relación”, señaló.
Para cerrar, destacó que actualmente viven una etapa tranquila. “Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad ésta siempre fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión, porque es así como somos nosotros”, concluyó.
Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity.
