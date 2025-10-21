Maxi López se opuso a Mauro Icardi y defendió al nuevo novio de Wanda Nara

El exfutbolista regresó al país para retomar las grabaciones de MasterChef y no esquivó las preguntas sobre su vínculo con Wanda Nara y con su nuevo novio.

Maxi López regresó a la Argentina después de pasar una semana en Suiza junto a su esposa y su hija menor, Elle. En su llegada al país, el exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity habló con Intrusos y sorprendió con sus declaraciones sobre Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara.

Maxi López tiene buena relación con el novio de Wanda Nara Mientras Mauro Icardi denunció ante la Justicia que Migueles representa un peligro para sus hijas y pidió que no se acerque a ellas, López se mostró en una posición completamente opuesta. El exjugador aseguró que se alegra por el nuevo romance de su expareja y destacó la buena relación que el empresario mantiene con sus hijos.

“Yo creo que ella está bien con sus cosas, en su vida sentimental y en su vida privada, y en la profesional le está yendo bárbaro, así que está tranquila, y yo estoy bien con mi familia”, expresó López, dejando en claro que prefiere mantener la armonía y no involucrarse en conflictos personales.

Embed - MAXI LÓPEZ VOLVIÓ AL PAÍS Y HABLÓ DE TODO: "No está hablada mi salida del reality" Además, elogió el trato que Migueles tiene con los tres hijos que comparte con Wanda. “Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”, afirmó.

Consultado por la amistad de Migueles con Elías Piccirillo, expareja de Jesica Cirio, actualmente detenido, el exfutbolista fue contundente. “Esas son cosas de cada uno y no me meto. Lo que tengo que evaluar es cómo se comparta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió, así que es así”, sostuvo.