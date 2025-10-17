El eufórico escrito de Mauro Icardi contra el nuevo novio de Wanda Nara y el video con su hija

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar un video que desató la furia de su ex pareja, Mauro Icardi. La empresaria compartió en sus redes sociales una grabación en la que su nuevo novio, Martín Miguele s, aparecía acariciando a una de sus hijas mientras descansaba.

Aunque el contenido fue eliminado a los pocos minutos, el jugador del Galatasaray alcanzó a verlo y decidió recurrir a la Justicia. En el programa “Puro Show”, Angie Balbiani reveló parte del escrito judicial que Icardi presentó tras el episodio.

“Solicito urgentes medidas cautelares de protección a mis hijas , para que la progenitora se abstenga de permitir cualquier contacto físico por parte de su pareja, Martín Migueles , con aviso de suspender el cuidado”, comenzó el texto firmado por el futbolista.

Icardi explicó los motivos de su pedido y expresó su preocupación. “Tengo la necesidad como padre preocupado y angustiado de que se cuiden los derechos y la salud de mis hijas”, señaló en el documento. Además, recordó una situación anterior que, según él, muestra un trato desigual en la crianza compartida.

Embed - "QUE ÉL SE ABSTENGA DE TOCAR A MIS HIJAS",el escrito completo de Icardi contra Wanda Nara y Migueles

“Fue usted quien me restringió el contacto de mis hijas con mi pareja, quien hoy permite que el novio de turno de la señora Nara toque indebidamente a mi hija ”, agregó.

En otro fragmento del escrito, el delantero expuso la angustia que siente por la situación. “Aquí lo interpelo para que dimensione la desesperación y la impotencia que me invaden, teniendo que depositar en usted todo el poder de decisión, viendo en peligro a mis hijas, que son lo más sagrado en mi vida.

"Actualmente veo a mi hija en un video, siendo tocada mientras duerme por el reciente novio de Nara, Martín Migueles, quien está sindicado como socio del conocido Elías Piccirillo, actualmente preso”, detalló.