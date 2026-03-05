Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara en Italia y desató una ola de rumores

Un gesto romántico durante un viaje reactivó las especulaciones sobre un posible casamiento en la vida de Wanda Nara . La conductora se encuentra en Italia junto al empresario Martín Migueles , quien sorprendió con una propuesta pública que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Mientras tanto, una publicación del futbolista Mauro Icardi volvió a sumar tensión a la historia, al aparecer con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta vinculada al presente sentimental de su ex pareja.

La escena ocurrió durante una escapada que la conductora realizó con Migueles fuera de Milán . Desde un balcón con vista a las calles italianas, el empresario compartió una foto de ambos mientras merendaban y escribió una pregunta directa: “ ¿Te querés casar conmigo? ”. La publicación no tardó en circular entre los seguidores de la mediática, que comenzaron a analizar cada detalle del momento.

Aunque Wanda Nara no respondió públicamente al mensaje ni confirmó la propuesta, una imagen generó nuevas especulaciones. En la fotografía difundida por Migueles se la ve con un anillo colocado en la mano izquierda , específicamente en el dedo anular, lugar donde tradicionalmente se usan las alianzas de compromiso.

Ese detalle fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran la escena como una señal de que la empresaria habría aceptado la propuesta. Sin embargo, hasta el momento la conductora no realizó ningún anuncio oficial ni publicó comentarios que confirmen un posible casamiento.

En redes sociales, las reacciones se multiplicaron rápidamente. Algunos seguidores celebraron la posibilidad de una nueva etapa en su vida sentimental, mientras que otros plantearon que el gesto podría estar relacionado con los rumores sobre el vínculo entre Icardi y la actriz Eugenia “China” Suárez.

La publicación de Mauro Icardi que alimentó las especulaciones

En paralelo a la repercusión por la propuesta de Migueles, Mauro Icardi también generó comentarios con una publicación en sus redes sociales. El delantero compartió varias imágenes junto a la China Suárez en un entorno marítimo, donde se los ve cercanos y sonrientes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar las fotos: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, una expresión en italiano que significa “Todo está más cerca de lo que parece”. El uso del idioma despertó interpretaciones entre los usuarios, que señalaron la coincidencia con el viaje que Wanda Nara realiza actualmente en Italia.

El divorcio, una decisión clave en el futuro de la pareja

El intercambio de gestos y publicaciones ocurre mientras continúa el proceso de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La resolución del divorcio aparece como un paso fundamental para definir el futuro sentimental de ambos.