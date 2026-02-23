Sorpresa en MasterChef Celebrity: se fue Andy Chango

Wanda Nara lo despidió con un comentario irónico que generó repercusiones. La final ya fue grabada y quedan pocos participantes en competencia.

El músico y actor Andy Chango se convirtió este lunes 23 de febrero en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, luego de no convencer al jurado con su plato en una instancia decisiva rumbo a la final.

Andy Chango quedó en la cuerda floja junto a El Chino Leunis y La Joaqui, quienes finalmente lograron avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Tras el anuncio de los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, la conductora Wanda Nara lo despidió con una frase que generó repercusiones: "Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes".

El artista reconoció que fue muy feliz durante su paso por el programa y expresó: "A las señoras de barrio, lamento defraudarlas", antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros, que lo despidieron con elogios y muestras de afecto.