Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora arranca el primer programa

Este lunes 23 de febrero a las 22.15 comienza una nueva temporada de Gran Hermano Argentina por la pantalla de Telefe . Tal como anunció su conductor, Santiago del Moro, la 14° edición del reality en el país llevará el nombre Generación Dorada y presentará cambios en su dinámica habitual.

Se conoció el absurdo sueldo que recibirán por semana los participantes de Gran Hermano

En las horas previas al estreno circularon en redes sociales listas con supuestos participantes y la polémica no tardó en instalarse. En ese contexto, Guido Záffora aportó un dato que sorprendió.

Desde sus redes sociales, el panelista de DDM escribió: “Me da cosita confirmarlo porque no lo quería creer… pero ANDREA DEL BOCA abre esta noche la gala de #GranHermano entrando en la casa”. La mención reavivó la expectativa en torno a la presencia de figuras conocidas.

Una de las principales novedades estará en la modalidad de ingreso. Los concursantes no entrarán todos juntos . El lunes 23 lo hará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel definitivo.

Con esa decisión, la producción buscará sostener la atención durante 48 horas consecutivas y ampliar el impacto tanto en televisión como en plataformas digitales.

Además, la primera gala de nominación quedó prevista para el miércoles 25, apenas dos días después del debut. De ese modo, el ciclo elimina el tradicional período de adaptación y obliga a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

Quiénes ingresarían a la nueva edición de Gran Hermano

La posible presencia de celebridades también generó repercusión. Entre los nombres que trascendieron figuran Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez, La Pincoya, Lolo Poggio, Juan Caruso y Yanina Zilli. Sin embargo, desde la producción aclararon que no se trata de una versión VIP.

El propio Santiago del Moro marcó esa diferencia en un móvil televisivo. “Va a haber famosos, pero no es GH Famosos, ni GH VIP”, afirmó. Según explicó, en el marco de los 25 años del programa se habilitó por primera vez la posibilidad de invitar figuras públicas a realizar el casting.

También remarcó que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo central será la intención de jugar. Mientras tanto, la cuenta regresiva ya está en marcha y el público espera el inicio de Generación Dorada.