Se conoció el cronograma de la primera semana de Gran Hermano: programas todos los días

Telefe apuesta por no perder audiencia en los primeros días de emisión del reality y hará una súper semana de trasmisión en vivo.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La expectativa por el regreso de Gran Hermano -arrancá este 23 de febrero- alcanzó su punto máximo este viernes con el anuncio de un cambio logístico sin precedentes por parte de Telefe, canal acostumbrado últimamente a modificar horarios, grillas y hasta formatos, en post de mantener a su audiencia.

Debido al elevado número de ingresantes, Santiago del Moro no presentará a todos los "hermanitos" en una sola noche como en otras oportunidades, sino que en su lugar, el canal de las pelotas apostará a un "Super Lunes" y un "Super Martes" para completar la nómina de la casa.

Gran Hermano: Generación Dorada
La decisión, según trascendió este viernes, responde a la necesidad de agilizar el ritmo televisivo y permitir que el público conozca en detalle las historias de vida de los nuevos protagonistas, pero también tener dos noches seguidas generando expectativas, repercusiones y mucho rating.

El cronograma del debut de Gran Hermano Generación Dorada

  • Lunes 23: Apertura oficial de la casa e ingreso de la primera tanda de participantes.
  • Martes: Ingreso de los últimos participantes.
  • Miércoles: Sin respiro, se llevará a cabo la primera gala de nominación. Además, será el debut oficial del panel de analistas.

Con este desdoblamiento, Telefe busca asegurar picos de rating durante tres noches seguidas, blindando su prime time frente a la competencia. Además, la estrategia favorece el consumo en redes sociales y plataformas de streaming, que tendrán contenido fresco de ingresos durante 48 horas ininterrumpidas.

Gran Hermano
Habrá programas los sábados

Entre los cambios de cronograma, se confirmó que "La Noche de los Ex", abandonará su tradicional emisión de los viernes para instalarse en el corazón del prime time de los sábados a las 21:30 horas.

El movimiento de las autoridades no es casual. Al colocar a Robertito Funes Ugarte y a los exparticipantes los sábados, Telefe apuesta a calentar una pantalla que suele enfriarse el fin de semana.

De esta manera, Telefe busca replicar el éxito de las galas diarias en una jornada que suele ser dominada por el cine o programas de formato largo. Últimamente estaba apostando a ediciones especiales de MasterChef Celebrity.

