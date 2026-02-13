Liberaron al periodista Quique Felman en Miami tras pagar una exorbitante fianza.

El ambiente del periodismo deportivo y el fútbol argentino está conmocionado luego de que se conociera la la detención de Enrique “Quique” Felman en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Escándalo por la venta de entradas a BTS: sanción millonaria a una ticketera y nuevas reglas para los shows

Escándalo en un cementerio: familiares del muerto se quejaron por el tamaño de la fosa y la agrandaron

El cronista, reconocido por su extensa trayectoria en la señal TyC Sports , había sido interceptado por las autoridades estadounidenses el pasado 2 de febrero , al llegar al país junto a su hija para celebrar su cumpleaños de 15.

Sin embargo, se confirmó que recuperó la libertad en las últimas horas y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo. El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos en Las Vegas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado de Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero , lo que facilitó su liberación. A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.

La detención responde a una causa federal iniciada en el estado de Nevada por presunto lavado de activos . Según las investigaciones difundidas, Felman habría actuado como un "promotor VIP" o nexo entre un casino de Las Vegas (específicamente el Resorts World Las Vegas) y diversas figuras del deporte argentino, incluyendo exjugadores de la Selección.

La maniobra consistía en invitar a deportistas a realizar "presencias" en el casino con todos los gastos pagos. Sin embargo, los invitados debían cumplir condiciones estrictas. Según trascendió, no podían apostar dinero propio, sino utilizar fichas proporcionadas por la organización; debían jugar para "terceros" siguiendo órdenes específicas y tenían prohibido consumir alcohol durante el juego y estaban bajo monitoreo constante de cámaras.

Por estas actividades, los deportistas habrían recibido pagos de entre 5.000 y 75.000 dólares. El rol de Felman y otros periodistas bajo investigación habría sido el de intermediarios, cobrando comisiones por reclutar a estas figuras.

El movimiento financiero bajo sospecha

Uno de los puntos más críticos de la causa es la detección de una transferencia de un millón de dólares hacia una cuenta vinculada al periodista. De acuerdo con los reportes, Felman se habría quedado con una comisión de 20.000 dólares, mientras que los 980.000 restantes fueron reenviados a una tercera cuenta cuyo destinatario final la justicia intenta determinar.

Aunque la defensa del periodista sostiene que se trata de transacciones habituales de su rol como promotor, Felman ya figuraba como "fugitivo" en los registros del Condado de Miami-Dade antes de su arribo.

Cuánto habría pagado Quique Felman de fianza

Respecto a su libertad, Ángel de Brito señaló que el periodista pagó 130.000 dólares para poder salir.