Hazaña histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno: Lucas Braathen gana el primer oro para Sudamérica

Con el triunfo, el esquiador brasileño rompe la hegemonía de EE. UU. y Canadá en el continente y se convierte en el primer país de la región en subir a lo más alto de un podio olímpico de invierno.

En una actuación que quedará grabada en los libros de historia, Lucas Pinheiro Braathen se coronó campeón olímpico en el eslalon gigante de esquí alpino, otorgándole a Brasil y a toda Latinoamérica su primera medalla en la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El Stelvio Ski Centre fue el escenario de una gesta sin precedentes. Braathen no solo consiguió el primer metal para un atleta sudamericano o latino, sino que lo hizo colgándose la medalla de oro, superando a los máximos exponentes de la disciplina.

Lucas Braathen Con este resultado, el Comité Olímpico de Brasil se une a Estados Unidos y Canadá como los únicos Comités Olímpicos Nacionales de América en poseer preseas en Juegos de Invierno.

El podio: superando al Rey del Esquí La victoria de Braathen tuvo un valor añadido por la jerarquía de sus rivales. El brasileño logró batir al suizo Marco Odermatt, actual líder de la Copa del Mundo y defensor del título de Beijing 2022. Odermatt terminó a 0.58 segundos del tiempo del brasileño, debiendo conformarse con la medalla de plata. El podio lo completó otro suizo, Loic Meillard, quien quedó a +1.17 segundos del campeón.