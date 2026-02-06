6 de febrero de 2026 - 16:15

Juegos Olímpicos de invierno: el uso de inyecciones en el pene genera polémicas en el esquí

Autoridades analizan un insólito método de agrandamiento que permitiría a los atletas ampliar la superficie de sus trajes y prolongar el vuelo.

Investigan a saltadores de esquí por inyectarse el pene para ganar ventaja

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Las autoridades deportivas investigan denuncias sobre competidores que estarían utilizando inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su pene, una técnica que busca obtener una ventaja aerodinámica determinante durante la competencia.

La hipótesis central, difundida inicialmente por medios alemanes, sugiere que el incremento de volumen en la zona de la ingle altera el ajuste del uniforme.

Según Sandro Pertile, director de carrera de saltos de esquí masculinos de la FIS, "cada centímetro extra en un traje cuenta", ya que una superficie un 5% mayor permite a los atletas volar más lejos y prolongar su tiempo en el aire.

Salto de esquí - Juegos de Invierno

Aunque el ácido hialurónico no es una sustancia prohibida per se, su uso para modificar la anatomía con el fin de alterar el equipo reglamentario ha encendido las alarmas.

Witold Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), aseguró que tomará cartas en el asunto, mientras que el director general del organismo, Olivier Niggli, afirmó que examinarán si este procedimiento está relacionado efectivamente con el dopaje.

Antecedentes

Este escándalo se suma a incidentes recientes de falta de ética en el deporte. En enero de 2026, la Comisión de Ética de la FIS suspendió a miembros del equipo técnico de Noruega por manipular trajes, lo que resultó en sanciones para atletas destacados como el campeón olímpico Marius Lindvik.

Con la ceremonia inaugural programada para este viernes, la presión sobre los organizadores crece.

Las autoridades han dejado claro que cualquier alteración detectada en los trajes, sea por medios técnicos o mediante modificaciones corporales, derivará en descalificaciones inmediatas y sanciones disciplinarias para proteger la integridad de los Juegos que culminarán el 22 de febrero.

