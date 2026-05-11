Varias sorpresas y solo dos grandes entre los clasificados a cuartos de final

El Torneo Apertura 2026 entró en su fase crítica tras un fin de semana repleto de sorpresas que definió a los ocho clasificados para los cuartos de final. La gran definición por el título tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde finalmente conoceremos al nuevo monarca del fútbol argentino.

En esta etapa decisiva, los cruces quedaron establecidos tras victorias memorables: Belgrano se quedó con el histórico clásico cordobés, mientras que River Plate avanzó gracias a la heroica actuación de su arquero en los penales. Por su parte, equipos como Huracán, Unión y Gimnasia dieron la nota al eliminar a rivales de peso en sus propios estadios, configurando un cuadro de cuartos de final sumamente competitivo que se resolverá entre el martes y miércoles próximos.

La actividad dominical puso a prueba los corazones de los hinchas. En Rosario, el Gigante de Arroyito fue testigo de la resiliencia de Rosario Central . A pesar de comenzar debajo en el marcador frente a un aguerrido Independiente, el conjunto "Canalla" logró revertir la situación con autoridad, sellando un 3-1 que lo deposita en la siguiente instancia. Su próximo escollo será Racing Club , que en un duelo de dientes apretados en La Plata, logró quebrar la resistencia de Estudiantes con un agónico 1-0 sobre el cierre del partido.

En La Plata, la Academia no dejó de creer y está entre los clasificados a cuartos de final del Apertura.

Simultáneamente, el Estadio Monumental albergó uno de los duelos más vibrantes de la jornada. River Plate y San Lorenzo protagonizaron un clásico de alta tensión que debió definirse desde los doce pasos. Allí, la figura de Santiago Beltrán se agigantó bajo los tres palos; sus intervenciones fueron determinantes para que el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet siga en carrera. El "Millonario" ahora deberá verse las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata , el gran verdugo de la jornada, que silenció el estadio de Liniers al eliminar a Vélez Sarsfield en su propia casa.

Gimnasia LP En Liniers, el Lobo platense dio el gran batacazo del domingo: dejó afuera al Vélez de los mellizos Barros Schelotto. Gentileza

Sábado de batacazos

El inicio de estos octavos de final no fue menos espectacular. Córdoba se paralizó con un choque que quedará en los libros: el primer enfrentamiento de eliminación directa en torneos de AFA entre Belgrano y Talleres. El "Pirata", bajo la batuta estratégica del "Ruso" Zielinski, rompió un maleficio de un cuarto de siglo sin vencer a su eterno rival en el derbi. Gracias a la solidez colectiva y al oportunismo de Francisco González Metilli, Belgrano se llevó el triunfo por la mínima diferencia.

Por otro lado, la sorpresa se mudó a La Bombonera. En un partido de ida y vuelta constante, Huracán dio la nota al vencer a Boca Juniors por 3-2 tras disputar el tiempo suplementario. El "Globo" mostró carácter para dejar en el camino a uno de los favoritos y ahora se medirá contra Argentinos Juniors, que en La Paternal hizo los deberes al superar 2-0 a Lanús. La lista de clasificados se completó en territorio mendocino, donde Unión (SF) dio el golpe ante Independiente Rivadavia (el mejor clasificado de la fase regular), imponiéndose 2-1 para citarse con Belgrano en la próxima fase.

El camino a la gloria

La organización de la Liga Profesional ya ha dispuesto el calendario para los cuartos de final, que se jugarán entre semana aprovechando el bache en el calendario internacional. Bajo el nuevo formato, los encuentros que terminen igualados en los 90 minutos contarán con una prórroga de media hora antes de recurrir a los penales.

Martes 12 de mayo:

19.00: Belgrano vs. Unión (en Córdoba)

Belgrano vs. Unión (en Córdoba) 21.30: Argentinos Juniors vs. Huracán (en La Paternal)

Miércoles 13 de mayo:

19.00: Rosario Central vs. Racing Club (en Arroyito)

Rosario Central vs. Racing Club (en Arroyito) 21.30: River Plate vs. Gimnasia LP (en el Monumental)

Las semifinales se disputarán el próximo fin de semana, otorgando la localía a los equipos que hayan obtenido una mejor posición en la tabla general de la fase de grupos. Finalmente, el telón del certamen caerá en Córdoba el 24 de mayo, devolviendo una final de liga a dicha provincia después de que las últimas ediciones se centralizaran en Santiago del Estero. El fútbol argentino busca dueño y el margen de error ha desaparecido.