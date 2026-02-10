Juegos Olímpicos de Invierno: prohíben al abanderado de Ucrania usar un casco con imágenes de atletas fallecidos en la guerra

Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina enfrentan su primera crisis política. El COI prohibió al abanderado ucraniano, Vladyslav Heraskevych , utilizar un casco con imágenes de atletas muertos en la guerra. Esta decisión despertó ciertas tensiones en las pistas de hielo del territorio italiano.

El atleta de 26 años ya había realizado entrenamientos oficiales rindiendo homenaje a figuras como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años , y el boxeador Pavlo Ischenko , de 33. La lista de rostros en su casco incluía también a jóvenes promesas del hockey, saltadores y bailarines que perdieron la vida durante la invasión rusa.

La prohibición del COI se ampara estrictamente en la regla 50.2 del Estatuto Olímpico . Esta norma establece que no se permite ningún tipo de propaganda política, religiosa o racial en las sedes olímpicas. Bajo este criterio, el casco de Heraskevych fue considerado una infracción que atenta contra el Movimiento Olímpico, impidiéndole su uso para la competencia del próximo jueves.

"No deberían habernos dejado tan jóvenes, es muy injusto", había manifestado el deportista en sus redes sociales antes del arranque de la cita. Heraskevych defendió su postura asegurando que el mundo necesita conocer el precio de la libertad en su país, pero sus intenciones chocaron de frente con la burocracia del comité.

El punto de mayor fricción surgió cuando Heraskevych denunció una supuesta parcialidad en los controles del Comité Olímpico Internacional . Según el ucraniano, el pasado domingo un snowboarder italiano compitió con la bandera rusa en su casco, algo estrictamente prohibido, sin recibir ninguna sanción inmediata ni reacción oficial por parte del organismo.

"El casco con las caras de varios atletas ucranianos fallecidos recibió una severa prohibición al instante", criticó Heraskevych. Esta aparente contradicción puso a las autoridades olímpicas en el centro de las críticas, mientras los deportistas de Ucrania consideran un milagro poder estar presentes en la competencia debido a los ataques diarios que sufre su territorio.

El atleta que cambió el bobsleigh por una furgoneta de ayuda

La historia de Heraskevych con la reivindicación política no es nueva. En Pekín 2022, ya había mostrado un cartel que pedía el fin de la guerra, un gesto que en aquel entonces el COI interpretó como un mensaje de paz. Su compromiso personal va mucho más allá de las medallas: intentó alistarse en el ejército, pero al ser rechazado por falta de experiencia, decidió actuar por su cuenta.

Junto a su padre, el atleta se puso al volante de una furgoneta para repartir cajas de alimentos en las ciudades ucranianas más afectadas por el conflicto. Hoy, esa misma determinación lo lleva a enfrentarse a las autoridades deportivas para visibilizar una lucha que él define como existencial. Sin el casco de los homenajes, su presencia en la pista de hielo seguirá siendo un recordatorio silencioso de la realidad que vive su país.