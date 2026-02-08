8 de febrero de 2026 - 12:13

Juegos Olímpicos de Invierno: una figura del esquí sufrió una grave caída y sus gritos fueron estremecedores

La esquiadora Lindsey Vonn sufrió una grave caída durante la prueba de descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno y debió ser evacuada en helicóptero.

La estadounidense Lindsey Vonn grita de dolor tras caer durante el descenso olímpico.

La estadounidense Lindsey Vonn grita de dolor tras caer durante el descenso olímpico.

Por Francisco Moreno

Los Juegos Olímpicos de Invierno vivieron uno de sus momentos más impactantes con la grave caída de Lindsey Vonn, una de las máximas leyendas del esquí alpino, durante la prueba de descenso femenino. El accidente obligó a detener la competencia y a evacuar a la deportista en helicóptero, en una escena que generó preocupación inmediata en el público presente.

La caída ocurrió en uno de los primeros sectores del trazado, cuando Vonn perdió el control tras un error en la línea y rodó violentamente por la pendiente. La esquiadora quedó tendida sobre la nieve, visiblemente afectada, mientras los equipos médicos ingresaban de urgencia a la pista. Durante los minutos posteriores al impacto, se escucharon gritos de dolor, lo que elevó el dramatismo de la situación.

Una escena que paralizó a los Juegos

La organización activó de inmediato el protocolo de emergencia. La prueba fue suspendida y el público permaneció en silencio mientras los médicos estabilizaban a la atleta. Minutos después, un helicóptero descendió en la montaña para trasladarla a un centro médico, confirmando la gravedad del episodio.

Las imágenes recorrieron el mundo y dejaron una postal cruda del riesgo extremo que implica el esquí alpino, especialmente en pruebas de alta velocidad como el descenso, donde cualquier error se paga caro.

El contexto de una carrera legendaria

El accidente tuvo un impacto aún mayor por el contexto personal y deportivo de Vonn. A los 41 años, la estadounidense había regresado a la alta competencia tras varios años de retiro, en un intento por volver a competir en el máximo escenario olímpico. Su carrera incluye decenas de victorias en la Copa del Mundo, títulos mundiales y una medalla dorada olímpica, lo que la convirtió en una figura emblemática del deporte.

Su regreso había generado admiración y debate, tanto por su experiencia como por los antecedentes físicos que arrastraba. Lo cierto fue que, tras la evacuación, la atención se centró en la evolución médica de la esquiadora. Aunque no se difundieron detalles oficiales inmediatos sobre el alcance de las lesiones, el operativo desplegado y la reacción del entorno dejaron en claro que no se trató de un incidente menor.

Más allá del resultado deportivo, la imagen de una leyenda siendo retirada en helicóptero quedó como uno de los momentos más fuertes de los Juegos Olímpicos de Invierno.

