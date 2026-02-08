8 de febrero de 2026 - 18:25

Rugby: Argentina con diploma en Seven de Perth

La selección de Rugby Seven mejoró y logró dos victorias que la dejaron en el quinto lugar de la competencia jugada en Australia. La próxima etapa es en Canadá.

Rugby. Marcos Moneta, llega a los 200 partidos en Seven de Perth Australia

Rugby. Marcos Moneta, llega a los 200 partidos en Seven de Perth Australia

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Rugby. El segundo día de Los Pumas 7’s en la ciudad australiana mejoró notablemente con relación a la jornada inicial en la cual cayeron en sus tres presentaciones. El seleccionado argentino sacó a relucir su orgullo, obtuvo dos triunfos ante Francia, por 47-12 y España, por 24-19, y así alcanzar el quinto puesto de la cuarta etapa del Circuito Mundial.

Leé además

Rugby. Luciano González lleva la guinda ante Fiyi

Rugby: Los Pumas 7s tuvieron un comienzo muy flojo en el Seven de Perth

Por Redacción Deportes
Rugby. Federico Serpa del club Los Tordos campeón Nacional 2025 con su M 19, es uno de los cinco mendocinos convocados a la concentración nacional.

Rugby: Primera concentración de Los Pumitas en Entre Ríos

Por Gonzalo Tapia

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volverán a la acción el 7 y 8 de marzo con el Seven de Vancouver, en el cual buscarán conquistarlo por quinta vez consecutiva. En la ciudad canadiense, Argentina compartirá el grupo B junto con Fiji, Australia y Francia.

En el primer encuentro del domingo, el equipo nacional enfrentó a Francia, el cual había cerrado su grupo en tercer lugar, detrás de Nueva Zelanda y Australia. El partido fue dominado de punta a punta por Los Pumas 7’s.

Luciano Gzlz
Rugby. Luciano Gonz&aacute;lez uno de los puntos altos del team de seven de Argentina

Rugby. Luciano González uno de los puntos altos del team de seven de Argentina

Argentina apabulló a Francia

En la primera mitad, Pedro de Haro rompió el cero a los tres minutos de juego, aunque el momento bisagra sucedió a los cinco minutos tras el try de Gregorio Pérez Prado y la expulsión de Andy Timo para dejar al seleccionado argentino con superioridad numérica por los próximos 12 minutos y con el marcador 12-0. Posteriormente, Argentina se fue al descanso 26-0, tras conquistas de Marcos Moneta y nuevamente De Haro. Si bien el conjunto francés golpeó dos veces, los dirigidos por Gómez Cora dominaron también la segunda mitad y apoyaron tres tries para cerrar el encuentro con goleada 47-12. Valentín Maldonado metió su primer try con la camiseta argentina.

Quebraron a España

España volvió a cruzarse en el camino de Argentina en Perth. Tras la victoria española en la fase de grupos, volvieron a enfrentarse. Esta vez en el partido que definió el quinto puesto.

Al igual que ante Francia, el seleccionado nacional tomó ventaja por duplicado en el marcador con tries de Moneta y Graziano. Sin embargo, el conjunto europeo reaccionó y, con dos tries, llevó el marcador al descanso 12 iguales.

En la segunda mitad también prevaleció la paridad, tal es así que, con un try por lado, llegaron al minuto final igualados en 19. Cuando parecía que el tiempo extra se hacía realidad, ya con tiempo cumplido, Luciano González aprovechó un error español y con una excelsa palomita le dio la victoria 24-19 al equipo nacional y el quinto puesto del Seven de Perth.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Rodrigo Isgró uno de Los Pumas mendocinos.

Rugby: Se dieron a conocer las ciudades donde jugará Argentina y el fixture del Mundial

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Marcos Moneta una de las figuras del equipo nacional de la especialidad reducida

Rugby: Argentina conoce a sus rivales para la etapa de Australia

Rugby. Martiniano Arrieta lucha una guinda con un contrincante español

Rugby: Argentina modalidad seven terminó penúltimo

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Luciano González y Joaquín Pellandini se lucen con la ovalada ante los australianos

Rugby: Argentina perdió en su debut en el seven de Singapur

Por Gonzalo Tapia