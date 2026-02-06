Tenis: Paola Suárez es la nueva capitana de la Selección Argentina

Paola Suárez será la capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Billie Jean King Cup. La pergaminense, que tuvo una muy exitosa carrera como tenista, tendrá su debut como líder del equipo argentino femenino en el Grupo Américas I la semana del 6 de abril.

Suárez, nacida en Pergamino hace 49 años, tendrá su primera cita como capitana en el Grupo Américas I. Aún con sede a confirmar, en la semana del 6 de abril Argentina se medirá con las mejores selecciones del continente. Este año el desafío será mayor que años anteriores, ya que, al igual que Argentina, selecciones fuertes como Brasil, México y Colombia también perdieron en los Play-offs de noviembre y volverán a disputar esta instancia.

"Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo", contó Suárez desde España, donde reside hace 4 años y tiene el Club Pro Tenis en el que entrena a niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

"Cuando me llamó Flor Labat me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue que iba a ser imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar todas juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y Estoy dispuesta a afrontarlo Creo que se da en un momento idóneo de mi vida”, explicó la madre de Álvaro y Sofía sobre el llamado de la dirigente de la AAT y su posterior decisión.

El cuerpo técnico contará también con la labor de Mariano Hood en el rol de sub capitán. Más allá de su carrera como tenista especializado en dobles (13 títulos ATP y 20° del ranking en 2003), el “Niño” se destacó como entrenador y participó en la Copa Davis 2016 en la que Argentina se consagró campeón con el mismo rol que tomará en la selección femenina.

"Para mí la persona que está al lado mío es sumamente importante a nivel personal y Mariano es una persona intachable. Me puede aportar muchísimo a mí y al equipo. Fue un muy buen jugador, tiene la experiencia de haber sido entrenador y campeón en la Copa Davis. Sabe cómo es el tema de trabajar en equipo y me puede ayudar en todos los aspectos. Tenerlo al lado me hace sentir cómodo y tranquilo. También tiene un buen carácter para poder con chicas", dijo la flamante capitana sobre quien será su dupla de trabajo al frente del equipo.

¿Cómo viene la mano?

La selección nacional quedó en las puertas de avanzar al Grupo Mundial tras culminar en el segundo lugar en el triangular de Play-offs en Córdoba, al final de la temporada pasada. Argentina venció a Eslovaquia por 3-0 y cayó con Suiza en el encuentro decisivo, con un resultado global de 2-1. Esa fue la última serie que tuvo de capitana a Mercedes Paz, quien se hizo cargo durante 7 años del proceso que ahora quedará en manos de Suárez.

Paola con la camiseta Albiceleste

Además de presentaciones en Juegos Olímpicos (la recordada medalla de bronce en Atenas 2004 y la participación en Londres 2012), Suárez debutó como jugadora de la Selección Argentina en 1996, en ese entonces en la Fed Cup. En 5 temporadas defendió los colores nacionales y dejó un récord de 14 victorias y 5 derrotas entre partidos de singles y dobles.