Tenis: Federico Coria recibió una wild card y disputará el cuadro principal del Argentina Open

Federico Coria recibió una wild card para disputar el cuadro principal del Argentina Open , torneo de tenis en el que alcanzó las semifinales en el 2024 y que se jugará desde este sábado en Buenos Aires . La actividad en el principal certamen de este deporte a nivel país, comenzará con los partidos correspondientes a la primera ronda.

La noticia fue confirmada este viernes a través de un mensaje de la cuenta oficial del Argentina Open en las redes sociales: “La Mojarra al main draw. Federico Coria dice presente en el cuadro principal del torneo mediante invitación. ¡A disfrutarlo Mojarrismo!”.

Coria, de 33 años, actualmente ocupa el puesto número 312 del ranking ATP debido a que se perdió una gran parte del 2025 por problemas físicos. Sin embargo, la “Mojarra” pasó por el quirófano en agosto para operarse el codo derecho con el objetivo de volver a competir al más alto nivel.

La mejor actuación de Coria en el Argentina Open fue en el 2024, cuando alcanzó las semifinales luego de sus triunfos ante el austríaco Sebastian Ofner, el británico Cameron Norrie y su compatriota Sebastián Báez. Sin embargo, el argentino Facundo Díaz Acosta, quien se terminaría consagrando campeón de aquella edición, le ganó con comodidad y frenó su ilusión.

Luego de la invitación para Coria, habrá al menos 10 argentinos en el cuadro principal. Los otros serán los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Román Andrés Burruchaga y Facundo Díaz Acosta (este último recibió una wild card el jueves por la noche).

Además podrían sumarse otros tres representantes nacionales, ya que Alex Barrena, Lautaro Midón y Bautista Torres disputarán la qualy.

¿Cuándo inicia el Argentina Open?

La actividad en el Argentina Open comenzará este sábado con los partidos correspondientes a la primera ronda de la clasificación, mientras que los encuentros del cuadro principal se pondrá en marcha el lunes.