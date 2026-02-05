5 de febrero de 2026 - 17:33

Agarró el celular en pleno partido de tenis y despertó todo tipo de sospechas acerca de las apuestas

El tenista francés Ugo Humbert fue el blanco de las críticas por una cuestionable actitud durante el encuentro disputado en Montpellier.

El momento de la polémica en pleno encuentro de Tenis.

Durante el enfrentamiento de este miércoles contra Adrian Mannarino, la tensión alcanzó su punto máximo en la muerte súbita del tercer set. Con el marcador 4-3 a su favor y la ventaja del servicio, el tenista galo protagonizó un suceso atípico que interrumpió la dinámica del encuentro y se volvió viral.

uid_70ce6a118eaa417c823bbc8040fdb6ab_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_ugo-humbert-fot-getty

El cambio drástico y la sospecha de apuestas

En pleno tie-break, con el marcador 4-3 a su favor y el saque de su lado, el partido dio un giro surrealista. Humbert dejó a todo el mundo descolocado cuando, en el clímax del encuentro, caminó hacia su banco para darle un vistazo rápido al celular. Fue una secuencia tan fuera de lugar que el mismo Ugo tuvo que pedirle perdón a Mannarino por cortar el ritmo de esa manera.

Lo cierto es que el gesto dejó flotando un clima de total incertidumbre ya que nadie entendía qué podía ser tan urgente como para revisar el teléfono en medio de una definición y las hipótesis de apuestas y la prescencia de Críticas no se hicieron esperar. Para colmo, el misterio se hizo más grande después del partido, ya que el francés prefirió esquivar el tema y no dio ninguna explicación sobre qué fue lo que encontró en la pantalla.

el-momento-en-el-que-ugo-humbert-se-acerco-a-L4ADSDSGUNA53OJOGUAYMQGLQE

¿Quién es Ugo Humbert?

El zurdo galo Ugo Humbert, hoy 38° del mundo tras haber rozado el Top 10 en 2024, es una de las raquetas más peligrosas del circuito. Desde su debut profesional en 2016 y su estreno en el US Open 2018, además representa a su país en la Copa Davis.

Acumula siete coronas ATP, la mayoria en torneos 500. Su idilio con las pistas rápidas lo ha consagrado como un especialista temible en finales de bajo rango y cabe destacar que es uno de los pocos zurdos en el circuito, tópico del cual el francés ya ha hablado.

humbert-dc-2023-tuesday

