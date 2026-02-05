5 de febrero de 2026 - 16:41

Boca quiere meter otra bomba en este mercado: van a la carga por Edwuin Cetré

Ya incorporaron a Santiago Ascacibar, pero ahora Boca va a fondo por la otra joya de Estudiantes de La Plata.

Boca acelera a fondo en busca de un reemplazante para el Changuito Zeballos.

Boca acelera a fondo en busca de un reemplazante para el "Changuito" Zeballos.

Los Andes
Por Redacción Deportes

En medio de una necesidad de reforzar el ataque por las bandas, Boca Juniors volvió a comunicarse con Estudiantes de La Plata para explorar la posibilidad de incorporar al delantero colombiano Edwuin Cetré, una alternativa que resurgió en las últimas horas tras caerse su transferencia al exterior.

La lesión de Exequiel Zeballos, que dejó al Xeneize con escasas variantes ofensivas por los costados, reactivó el interés de la dirigencia en reforzar esa posición y puso a Cetré nuevamente en el radar de Claudio Úbeda. El club de La Ribera habría iniciado contactos con el Pincha para conocer las condiciones del atacante, que se reincorporó a los entrenamientos con su equipo luego de que se frustrara su llegada al Athletico Paranaense.

image

Boca quiere aprovechar la caída del pase del colombiano a Brasil

La operación con el equipo brasileño no se concretó por detalles que surgieron en la revisión médica, que derivaron en la caída del pase a último momento, lo que dejó al futbolista disponible para nuevas negociaciones. Boca ve en Cetré un jugador versátil por las bandas que podría aportar desequilibrio y gol, características que ahora se tornan prioritarias para el plantel ante las bajas recientes.

Por el momento, las gestiones están en una fase incipiente y todo dependerá de la negociación entre clubes, así como de las condiciones contractuales que se puedan establecer para cerrar el salto del colombiano al club de la Ribera, donde buscaría un espacio para consolidarse en una posición que Boca necesita fortalecer.

image

En Boca saben que el mercado empieza a achicarse y que las necesidades del plantel obligan a tomar decisiones rápidas. La posible llegada de Cetré aparece como una opción concreta para sumar desequilibrio, una faceta que el equipo perdió tras la lesión de Zeballos y que hoy se volvió prioritaria para el cuerpo técnico.

Mientras continúan las conversaciones con Estudiantes, el Xeneize evalúa alternativas sin descuidar el aspecto económico. La definición dependerá de la voluntad del Pincha y de las condiciones finales de la operación, aunque en Brandsen 805 confían en que esta vez el contacto pueda transformarse en algo más que un simple sondeo.

image
