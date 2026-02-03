Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro de Exequiel Zeballos en Boca

La dirigencia de Boca Juniors , con Juan Román Riquelme a la cabeza, tomó una decisión contundente respecto al futuro de Exequiel “Changuito” Zeballos . En medio del mercado de pases de 2026, el club rechazó una oferta formal de 10 millones de dólares por su pase , presentada por un club europeo.

Además, el club también comunicó que solo aceptará una transferencia si se ejecuta la cláusula de rescisión de 20 millones incluida en su contrato.

La postura fue confirmada por dirigentes del fútbol xeneize y pone en evidencia una estrategia clara: proteger a uno de los talentos más prometedores del plantel en la recta final de la temporada , mientras se negocia una posible extensión de contrato que blinde aún más a la institución ante futuros ofrecimientos.

Exequiel Zeballos, de 22 años, se consolidó como una de las figuras más destacadas de Boca en los últimos dos años. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar situaciones de gol lo transformaron en un jugador clave en el esquema de Claudio Úbeda . El extremo fue protagonista en varios partidos importantes, y su primera conquista en un Superclásico lo catapultó como uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino.

El interés extranjero no es casual: su rendimiento sostenido lo colocó en la mira de clubes de Europa y otras ligas, aunque la propuesta recibida quedó muy por debajo de lo que Boca considera su valor real.

image

La cláusula de rescisión como eje de negociación

Recordemos que en 2022, Zeballos renovó su contrato con Boca, estableciendo una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Esa cifra fue diseñada por el club como una barrera de protección ante tentativas de fichaje prematuro y, a juicio de la dirigencia, refleja tanto su valor actual como su potencial de revalorización futura.

La oferta formal fue emitida por el CSKA de Moscú, que ofreció cerca de 10 millones de dólares, y por eso Boca decidió no avanzar en la negociación. La postura es firme: no habrá diálogo serio si no se cumple con la cláusula pactada.

image

Contrato, renovación y escenarios futuros

El vínculo de Zeballos con Boca vence el 31 de diciembre de este año, lo que abre un escenario complejo si no se llega a una renovación. En ese caso, el jugador podría negociar con otros clubes como agente libre a partir de mitad de año. Por eso, desde la dirigencia se planteó la necesidad de trabajar cuanto antes en una extensión contractual que eleve el monto de la cláusula y asegure la continuidad de Zeballos en un ciclo competitivo ambicioso.

La estrategia no solo busca resguardar un activo deportivo, sino también mantener un núcleo competitivo en el plantel pensando en la Copa Libertadores y los torneos locales.