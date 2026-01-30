30 de enero de 2026 - 17:14

Sin tiempo de adaptación: los refuerzos de Boca Juniors debutarían este fin de semana

El Xeneize mandaría al campo a sus nuevos futbolistas por necesidad, cuando enfrente este domingo a Newell's por la Liga Profesional.

Santiago Ascacíbar jugará de arranque en Boca Juniors

Foto:

CABJ
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El director técnico no quedó conforme con lo realizado frente al Pincha, y prepara varios cambios de mitad de campo hacia adelante para intentar cambiar la imagen y recuperar la senda del triunfo. A partir de lo observado en las prácticas de la semana, el Xeneize podría tener el ingreso de tres futbolistas.

El arquero no está en discusión, y seguirá siendo Agustín Marchesín. El exLanús estará acompañado por la misma defensa del último partido, esto es con Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco. Así, Pellegrino, Weigandt, Figal y Blondel seguirán esperando su chance desde el banco de los suplentes.

Ascacibar y Romero adentro, casi sin entrenamientos:

Las modificaciones arrancan en la mitad de la cancha. Está claro que Leandro Paredes es inamovible, pero no sucede lo mismo con sus acompañantes. Después de una floja actuación, Tomás Belmonte y Williams Alarcón saldrán de la formación inicial para darles el lugar a Ander Herrera y Santiago Ascacibar, que debutaría de entrada con la camiseta Xeneize.

Arriba, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos (autor del único tanto ante Estudiantes), serán ratificados en la confianza y tendrán un nuevo compañero: Ángel Romero. Apenas llegó y no hizo pretemporada, pero las lesiones de todos los delanteros centro y la poca experiencia de Iker Zufiaurre obligan a Úbeda a mandarlo al campo de manera rápida.

El probable equipo de Boca Juniors para jugar con Newell's:

Así, de no mediar inconvenientes, Boca Juniors enfrentaría a Newell's con la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero, Exequiel Zeballos.

