Sin tiempo de adaptación: los refuerzos de Boca Juniors debutarían este fin de semana

El Xeneize mandaría al campo a sus nuevos futbolistas por necesidad, cuando enfrente este domingo a Newell's por la Liga Profesional.

Boca Juniors sufrió un duro traspié en su visita a Estudiantes de La Plata, que lo hizo retroceder algunos pasos desde lo futbolístico. Por ese motivo, el entrenador Claudio Úbeda ya trabaja en el once inicial que jugará el domingo ante Newell's, por la Liga Profesional.

El director técnico no quedó conforme con lo realizado frente al Pincha, y prepara varios cambios de mitad de campo hacia adelante para intentar cambiar la imagen y recuperar la senda del triunfo. A partir de lo observado en las prácticas de la semana, el Xeneize podría tener el ingreso de tres futbolistas.

El arquero no está en discusión, y seguirá siendo Agustín Marchesín. El exLanús estará acompañado por la misma defensa del último partido, esto es con Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco. Así, Pellegrino, Weigandt, Figal y Blondel seguirán esperando su chance desde el banco de los suplentes.

Ascacibar y Romero adentro, casi sin entrenamientos: image Las modificaciones arrancan en la mitad de la cancha. Está claro que Leandro Paredes es inamovible, pero no sucede lo mismo con sus acompañantes. Después de una floja actuación, Tomás Belmonte y Williams Alarcón saldrán de la formación inicial para darles el lugar a Ander Herrera y Santiago Ascacibar, que debutaría de entrada con la camiseta Xeneize.

Arriba, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos (autor del único tanto ante Estudiantes), serán ratificados en la confianza y tendrán un nuevo compañero: Ángel Romero. Apenas llegó y no hizo pretemporada, pero las lesiones de todos los delanteros centro y la poca experiencia de Iker Zufiaurre obligan a Úbeda a mandarlo al campo de manera rápida.