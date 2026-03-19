Golf: Mendoza sede del primer Torneo Nacional Senior Mixto

Este viernes y sábado en La Vacherie Country Golf, con la participación de jugadores de distintas provincias. El certamen marcará el inicio del circuito 2026 de la Asociación Federal Senior Mixta de Golf Argentina

Este fin de semana la provincia contará con un certamen inusual de golf. Se trata de una competencia que dará inicio al tour organizado por la flamante Asociación Federal Senior Mixta de Golf Argentina (AFSMGA), que contará con cinco fechas en el calendario 2026.

Desde este viernes y sábado, en los links de La Vacherie Country Golf, se disputará el primer Torneo Nacional Senior Mixto de golf en nuestra provincia, con la participación de jugadores de Entre Ríos , Córdoba, La Rioja, San Juan , Santa Fe, Buenos Aires y nuestra provincia.

image Torneo Nacional Senior Mixto de golf. Gentileza. Viernes y sábado en La Vacherie Se jugará bajo la modalidad Medal Play a 36 hoyos y comenzará el viernes a las 8 de la mañana, extendiéndose hasta las 19. Al finalizar el día, se realizará un ágape para los participantes en La Vacherie.

Mientras que, el sábado la competencia continuará en el mismo horario, en tanto que la premiación para los ganadores de cada categoría se llevará a cabo desde las 21 en el Club Mendoza de Regatas.

Se espera una importante convocatoria en esta inauguración del circuito nacional de la AFSMGA, que tiene como objetivo fomentar la participación de jugadores amateurs de la región. El certamen contará con cinco fechas y permitirá conformar un ranking con proyección a futuras competencias a nivel sudamericano.