Tomás Vitar, líder del campeonato, sigue firme en el TN pese a una clasificación exigente en San Juan

El mendocino Tomás Vitar , a bordo de su Nissan March del GR Competición, no pudo repetir el gran rendimiento mostrado en los entrenamientos y se ubicó sexto en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional , que se disputa en el Circuito de San Juan Villicum en el marco del Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan . El mendocino registró un tiempo de 1m52s417.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación y largará en el octavo lugar en el GP de Miami

Pese a no haber tenido su mejor clasificación, Vitar sigue siendo el líder del campeonato y mantiene su protagonismo en la categoría, en una jornada muy ajustada y con diferencias mínimas entre los principales candidatos.

Franco Bodrato Mionetto (Peugeot 208) fue el más veloz de la clasificación de la Clase 2 del TN.

La pole position quedó en manos de Franco Bodrato Mionetto (Peugeot 208), quien consiguió su primera “pole” en su cuarta participación como piloto titular en la categoría. El porteño de 18 años marcó un tiempo de 1m52s663 y ratificó lo hecho en la primera tanda clasificatoria del sábado.

Detrás, Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) fue uno de los grandes protagonistas al avanzar del 6° al 2° puesto, quedando a 0s166 del poleman. Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) completó el podio clasificatorio tras escalar desde el fondo de la tabla por la quita de su mejor vuelta.

Vitar sigue al frente del campeonato

Francisco Coltrinari (Peugeot 208), segundo en el campeonato, fue cuarto a 0s197, mientras que Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) cerró el top 5 a 0s275. Vitar finalizó sexto, a 0s393 de la punta, en una clasificación muy apretada.

Mañana se disputarán las series a cinco vueltas. La primera será a las 9.10 con Bodrato Mionetto y Coltrinari en la primera fila. La segunda comenzará a las 9.35 con Bastidas y Canela. En tanto, la tercera batería se largará a las 10.05, con Eluchans y Tomás Vitar en las mejores posiciones de partida. La final será a las 12.