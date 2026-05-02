2 de mayo de 2026 - 21:02

Independiente golpeó dos veces a San Lorenzo y está en los octavos de final

El Rojo de Avellaneda jugando un fútbol contundente embolsó tres puntos y pasó de fase en el torneo Apertura al igual que los Cuervos

Independiente venció a San Lorenzo, pero ambos se metieron en los Play Offs del torneo de Apertura

Independiente venció a San Lorenzo, pero ambos se metieron en los Play Offs del torneo de Apertura

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Independiente le ganó 2-1 a San Lorenzo y se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura. El Rojo llegó a 24 puntos en la Zona A y pudo acceder a la siguiente instancia; mientras que el Ciclón quedó con 22 unidades y también pasó de fase.

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Tras un entretenido arranque de partido, fue el elenco de Avellaneda el que rompió el cero en el marcador. Maximiliano Gutiérrez trasladó por la banda derecha a gran velocidad, desbordó y sacó un centro rasante al corazón del área. Allí apareció Matías Abaldo para poner el 1-0 con un toque sutil.

Luego del tanto, el encuentro se tornó aún más intenso. Las interrupciones por infracciones fueron moneda corriente, pero las ocasiones claras de gol fueron escasas.

Sobre el final de la primera etapa, el Ciclón tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el marcador cuando el árbitro sancionó un tiro libre en la puerta del área visitante, aunque Matías Realli, que se hizo cargo de la ejecución, no pudo superar a la barrera con su disparo y el Rojo se fue ganando por 1-0 al vestuario

¿Qué pasó en el complemento?

En el inicio del complemento, Independiente amplió la ventaja. Esta vez fue Abaldo quien asistió a Gutiérrez para culminar un contraataque ejemplar que incluyó la intervención de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. El lateral, al igual que el delantero, definió de primera para establecer el 2-0.

Tras el tanto, la visita se hizo dueña del trámite. Incluso, Ávalos y Gutiérrez desperdiciaron una chance clara cada uno y dejaron a San Lorenzo en partido. De hecho, el local encontró el descuento a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina, Ezequiel Herrera decretó el 2-1.

Sobre el final, San Lorenzo asedió a Independiente con la intención de igualar el encuentro, aunque encontró una enorme resistencia en Rodrigo Rey. Alexis Cuello se fue expulsado por doble amarilla en tiempo de descuento tras simular una infracción dentro del área.

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