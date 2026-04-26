Los Azules golearon al Lobo del Parque y sus hinchas se fueron felices de La Catedral

Interesante, desopilante, color, ruido, alegría en las tribunas para recibir y despedir a los gladiadores de Independiente. Desde principio a fin los hinchas vibraron. Todo se pintó con los colores de la liturgia Leprosa. Cada gol se festejó a rabiar más que en la Copa Libertadores. Un clásico es un Clásico y había que ganarlo y Los Azules lo entendieron mejor y se fueron con las manos en los bolsillos y cantando bajito.