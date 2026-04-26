26 de abril de 2026 - 18:05

Los Azules golearon al Lobo del Parque y sus hinchas se fueron felices de La Catedral

Mucho público se congregó en el Estadio Bautista Gargantini para vibrar y emocionarse con un Clásico que los hinchas de Los Azules "tatuarán" en su memoria

independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (4)

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (6)

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia recibió en su estadio a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima. Mendoza es una verdadera fiesta.&nbsp;

Por la fecha 16 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia recibió en su estadio a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima. Mendoza es una verdadera fiesta. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (1)

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (3)

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (5)

Foto:

Ramiro Gomez / Los Andes
Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta.&nbsp;

Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (6)
¡Y dale Lepra, dale! Emoción, color. No se la podrán creer los hinchas azules, ni hasta el más positivo podía imaginar un 5 a 1. Por eso todo el festejo posterior. ¡Increíble! Pero real. ¡Arriba la Leee!

¡Y dale Lepra, dale! Emoción, color. No se la podrán creer los hinchas azules, ni hasta el más positivo podía imaginar un 5 a 1. Por eso todo el festejo posterior. ¡Increíble! Pero real. ¡Arriba la Leee!

independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (1)
El domingo 26 de abril será para recordarlo por muchas años y décadas. Los Hinchas azules le contarán a sus hijos y nietos que ese día histórico independiente Rivadavia venció a su clásico rival por 5 a 1.

El domingo 26 de abril será para recordarlo por muchas años y décadas. Los Hinchas azules le contarán a sus hijos y nietos que ese día histórico independiente Rivadavia venció a su clásico rival por 5 a 1.

independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (3)
Estaban todos los que tenían que estar. Los Caudillos, los de los barrios del Oeste, los del centro y los dela Sexta. Todos cantaron, saltaron y se pusieron contentos con este Independiente Rivadavia que no deja de sorprender.

Estaban todos los que tenían que estar. Los Caudillos, los de los barrios del Oeste, los del centro y los dela Sexta. Todos cantaron, saltaron y se pusieron contentos con este Independiente Rivadavia que no deja de sorprender.

independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (5)
Si bien empezó ganando El Lobo, poco a poco la cordura y tranquilidad empezaron a invadir los cuatro costados del Bautista Gargantini hasta que llegó la igualdad y después los de Berti se florearon con una goledada.

Si bien empezó ganando El Lobo, poco a poco la cordura y tranquilidad empezaron a invadir los cuatro costados del Bautista Gargantini hasta que llegó la igualdad y después los de Berti se florearon con una goledada.

Independiente Rivadavia
Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta. El azul fue el color de moda y de la felicidad

Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta. El azul fue el color de moda y de la felicidad

LAS MAS LEIDAS