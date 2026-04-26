Los Azules golearon al Lobo del Parque y sus hinchas se fueron felices de La Catedral

Interesante, desopilante, color, ruido, alegría en las tribunas para recibir y despedir a los gladiadores de Independiente. Desde principio a fin los hinchas vibraron. Todo se pintó con los colores de la liturgia Leprosa. Cada gol se festejó a rabiar más que en la Copa Libertadores. Un clásico es un Clásico y había que ganarlo y Los Azules lo entendieron mejor y se fueron con las manos en los bolsillos y cantando bajito.
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (6)
¡Y dale Lepra, dale! Emoción, color. No se la podrán creer los hinchas azules, ni hasta el más positivo podía imaginar un 5 a 1. Por eso todo el festejo posterior. ¡Increíble! Pero real. ¡Arriba la Leee!
Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (1)
El domingo 26 de abril será para recordarlo por muchas años y décadas. Los Hinchas azules le contarán a sus hijos y nietos que ese día histórico independiente Rivadavia venció a su clásico rival por 5 a 1.
Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (3)
Estaban todos los que tenían que estar. Los Caudillos, los de los barrios del Oeste, los del centro y los dela Sexta. Todos cantaron, saltaron y se pusieron contentos con este Independiente Rivadavia que no deja de sorprender.
Ramiro Gomez / Los Andes
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (5)
Si bien empezó ganando El Lobo, poco a poco la cordura y tranquilidad empezaron a invadir los cuatro costados del Bautista Gargantini hasta que llegó la igualdad y después los de Berti se florearon con una goledada.
Ramiro Gomez / Los Andes
Independiente Rivadavia
Indpendiente golea por 5-1 a Gimnasia y Esgirma y la Catedral es una verdadera fiesta. El azul fue el color de moda y de la felicidad
Ramiro Gómez / Los Andes