En el Apertura femenino, Los Tordos sigue mirando a todos desde lo más alto de la tabla

Completa se disputó la octava fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped y Los Tordos tras vencer a San Juan Rugby es el único puntero de la competencia femenina en el Hockey Césped femenina. El escolta es Leonardo Murialdo, terceros marchan UN San Juan y CMR Andino y Cuarto, Maristas de San Rafael.

Los Tordos sigue arriba en el Apertura de hockey césped

Independiente golpeó dos veces a San Lorenzo y está en los octavos de final

Maristas (SRF) vs. Liceo "B" . En el juego adelantado, el "Verdecito" se impuso a las "Clavitas", por 4 a 0. Marcaron para el elenco sureño Flor Vega en dos ocasiones y Belén Rodríguez en dos oportunidades.

CP. Banco Mendoza vs. Marista. Las Hojitas de Chacras vencieron a las Tricolores por 3 a 2. Los tantos Bancarios nacieron de los sticks de Sol Aguirre , Luciana Fernández Ruzo y Camila Peroni. En tanto, Clara González y Emma Tarquini convirtieron para las Tricolores.

UN Cuyo vs. UN San Juan. Las Patitas ganaron el Clásico universitario con goles de Catalina Stoermann y Pilar Cuellar. El gol de las Duendecitas fue de Agustina Linardelli.

Los Tordos vs. San Juan Rugby. Las Azulgranas frenaron el paso triunfante de las Piuquenes porque las vencieron por 5 a 1. Anotaron Valentina Mícoli en dos ocasiones, Amparo Correa Llano, Luciana "Lu" Peralta y Amparo González. El descuento fue de Martina Petrignani.

Vistalba vs. Teqüe. Las Verdeamarillas embolsaron tres puntos tras vencer a las Azules, por 3 a 2. Los goles de las lujaninas fueron de Yael Palazzo, Victoria Guerrero y Florencia Cavier. La "T" anotó a través de Pilar Pascolo y Gianina Gentile.

LIceo "A" vs. CMR Andino. Las Eternas embolsaron tres puntos porque ganaron por la cuenta mínima con gol de Constanza Godoy.

Obras vs. Club Alemán. Rojas y Albas empataron 1 a 1. El tanto de Obras fue de Lara Gárnica y el de "CAL" fue de Sol Florindo. En tanto, el punto bonus fue para las Hormiguitas Coloradas.

Murialdo vs. Peumayen. Las Canarias se impusieron a Peumayén por 2 a 0. Los goles de las Murialdinas fueron de Agustina Antigas y Cande Uzair

Hockey CPBM Marista 2026 Entretenido partido sostuvieron Banco Mendoza y Marista RC en la Octava Fecha del torneo Apertura de Hockey Césped de Mendoza Valentín Kark

La próxima fecha será la novena y tendrá estos cotejos:

Alemán vs. Leonardo Murialdo

CMR Andino vs. Obras

Teqüe vs. Liceo "A"

San Juan RC vs. Vistalba

UN San Juan vs. Los Tordos

Liceo B vs. UN Cuyo

Marista RC vs. Maristas (SRF)

Peumayén vs. CPBM

Las posiciones

1° Los Tordos 23

2° Murialdo 19

3° UN San Juan 18

4° CMR Andino 18

5° Maristas (SRF) 17

6° CPBM 16

7° San Juan Rugby 13

8° Club Alemán "A" 11

9° Vistalba 8

10° Un Cuyo 8

11° Marista 7

12° Peumayén 7

13° Liceo "A" 6

14° Teqüe 4

15° Obras 3

16° Liceo "B" 2

murialdo Leonardo Murialdo derrotó a Peumayén y se afirmó como escolta Ema González

La tabla completa