En el Apertura femenino, Los Tordos sigue mirando a todos desde lo más alto de la tabla

Completa se disputó la octava fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped y Los Tordos tras vencer a San Juan Rugby es el único puntero de la competencia femenina en el Hockey Césped femenina. El escolta es Leonardo Murialdo, terceros marchan UN San Juan y CMR Andino y Cuarto, Maristas de San Rafael.
Maristas (SRF) vs. Liceo "B". En el juego adelantado, el "Verdecito" se impuso a las "Clavitas", por 4 a 0. Marcaron para el elenco sureño Flor Vega en dos ocasiones y Belén Rodríguez en dos oportunidades.
CP. Banco Mendoza vs. Marista. Las Hojitas de Chacras vencieron a las Tricolores por 3 a 2. Los tantos Bancarios nacieron de los sticks de Sol Aguirre, Luciana Fernández Ruzo y Camila Peroni. En tanto, Clara González y Emma Tarquini convirtieron para las Tricolores.
UN Cuyo vs. UN San Juan. Las Patitas ganaron el Clásico universitario con goles de Catalina Stoermann y Pilar Cuellar. El gol de las Duendecitas fue de Agustina Linardelli.
Los Tordos vs. San Juan Rugby. Las Azulgranas frenaron el paso triunfante de las Piuquenes porque las vencieron por 5 a 1. Anotaron Valentina Mícoli en dos ocasiones, Amparo Correa Llano, Luciana "Lu" Peralta y Amparo González. El descuento fue de Martina Petrignani.
Vistalba vs. Teqüe. Las Verdeamarillas embolsaron tres puntos tras vencer a las Azules, por 3 a 2. Los goles de las lujaninas fueron de Yael Palazzo, Victoria Guerrero y Florencia Cavier. La "T" anotó a través de Pilar Pascolo y Gianina Gentile.
LIceo "A" vs. CMR Andino. Las Eternas embolsaron tres puntos porque ganaron por la cuenta mínima con gol de Constanza Godoy.
Obras vs. Club Alemán. Rojas y Albas empataron 1 a 1. El tanto de Obras fue de Lara Gárnica y el de "CAL" fue de Sol Florindo. En tanto, el punto bonus fue para las Hormiguitas Coloradas.
Murialdo vs. Peumayen. Las Canarias se impusieron a Peumayén por 2 a 0. Los goles de las Murialdinas fueron de Agustina Antigas y Cande Uzair
Hockey CPBM Marista 2026
Entretenido partido sostuvieron Banco Mendoza y Marista RC en la Octava Fecha del torneo Apertura de Hockey Césped de Mendoza
Valentín Kark
La próxima fecha será la novena y tendrá estos cotejos:
Alemán vs. Leonardo Murialdo
CMR Andino vs. Obras
Teqüe vs. Liceo "A"
San Juan RC vs. Vistalba
UN San Juan vs. Los Tordos
Liceo B vs. UN Cuyo
Marista RC vs. Maristas (SRF)
Peumayén vs. CPBM
Las posiciones
1° Los Tordos 23
2° Murialdo 19
3° UN San Juan 18
4° CMR Andino 18
5° Maristas (SRF) 17
6° CPBM 16
7° San Juan Rugby 13
8° Club Alemán "A" 11
9° Vistalba 8
10° Un Cuyo 8
11° Marista 7
12° Peumayén 7
13° Liceo "A" 6
14° Teqüe 4
15° Obras 3
16° Liceo "B" 2
murialdo
Leonardo Murialdo derrotó a Peumayén y se afirmó como escolta
Ema González
La tabla completa
tabela ocho
treminala la octava fecha del torneo de Apertura, Los Tordos sigue arriba.
Christian Sosa