2 de mayo de 2026 - 20:35

En el Apertura femenino, Los Tordos sigue mirando a todos desde lo más alto de la tabla

En tanto, Leonardo Murialdo es el escolta porque derrotó a Peumayén por 2 a 0 y terceros están UN San Juan y CMR Andino.

Una importante victoria sumó Leonardo Murialdo en el torneo de Apertura&nbsp;

Una importante victoria sumó Leonardo Murialdo en el torneo de Apertura 

Foto:

Ema González
Uno de los partidos más entretenidos de la jornada sabatina por el torneo Apertura de Damas Mayores fue sin dudas el que sostuvieron las chicas de&nbsp; Banco Mendoza y Marista.

Uno de los partidos más entretenidos de la jornada sabatina por el torneo Apertura de Damas Mayores fue sin dudas el que sostuvieron las chicas de  Banco Mendoza y Marista.

Foto:

Valentín Kark
Uno de los tres festejos que tuvieron las chicas de Banco Mendoza frente a Marista RC por la Octava fecha del torneo de Apertura.

Uno de los tres festejos que tuvieron las chicas de Banco Mendoza frente a Marista RC por la Octava fecha del torneo de Apertura.

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Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Completa se disputó la octava fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped y Los Tordos tras vencer a San Juan Rugby es el único puntero de la competencia femenina en el Hockey Césped femenina. El escolta es Leonardo Murialdo, terceros marchan UN San Juan y CMR Andino y Cuarto, Maristas de San Rafael.

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Maristas (SRF) vs. Liceo "B". En el juego adelantado, el "Verdecito" se impuso a las "Clavitas", por 4 a 0. Marcaron para el elenco sureño Flor Vega en dos ocasiones y Belén Rodríguez en dos oportunidades.

CP. Banco Mendoza vs. Marista. Las Hojitas de Chacras vencieron a las Tricolores por 3 a 2. Los tantos Bancarios nacieron de los sticks de Sol Aguirre, Luciana Fernández Ruzo y Camila Peroni. En tanto, Clara González y Emma Tarquini convirtieron para las Tricolores.

UN Cuyo vs. UN San Juan. Las Patitas ganaron el Clásico universitario con goles de Catalina Stoermann y Pilar Cuellar. El gol de las Duendecitas fue de Agustina Linardelli.

Los Tordos vs. San Juan Rugby. Las Azulgranas frenaron el paso triunfante de las Piuquenes porque las vencieron por 5 a 1. Anotaron Valentina Mícoli en dos ocasiones, Amparo Correa Llano, Luciana "Lu" Peralta y Amparo González. El descuento fue de Martina Petrignani.

Vistalba vs. Teqüe. Las Verdeamarillas embolsaron tres puntos tras vencer a las Azules, por 3 a 2. Los goles de las lujaninas fueron de Yael Palazzo, Victoria Guerrero y Florencia Cavier. La "T" anotó a través de Pilar Pascolo y Gianina Gentile.

LIceo "A" vs. CMR Andino. Las Eternas embolsaron tres puntos porque ganaron por la cuenta mínima con gol de Constanza Godoy.

Obras vs. Club Alemán. Rojas y Albas empataron 1 a 1. El tanto de Obras fue de Lara Gárnica y el de "CAL" fue de Sol Florindo. En tanto, el punto bonus fue para las Hormiguitas Coloradas.

Murialdo vs. Peumayen. Las Canarias se impusieron a Peumayén por 2 a 0. Los goles de las Murialdinas fueron de Agustina Antigas y Cande Uzair

Hockey CPBM Marista 2026
Entretenido partido sostuvieron Banco Mendoza y Marista RC en la Octava Fecha del torneo Apertura de Hockey Césped de Mendoza

Entretenido partido sostuvieron Banco Mendoza y Marista RC en la Octava Fecha del torneo Apertura de Hockey Césped de Mendoza

La próxima fecha será la novena y tendrá estos cotejos:

Alemán vs. Leonardo Murialdo

CMR Andino vs. Obras

Teqüe vs. Liceo "A"

San Juan RC vs. Vistalba

UN San Juan vs. Los Tordos

Liceo B vs. UN Cuyo

Marista RC vs. Maristas (SRF)

Peumayén vs. CPBM

Las posiciones

1° Los Tordos 23

2° Murialdo 19

3° UN San Juan 18

4° CMR Andino 18

5° Maristas (SRF) 17

6° CPBM 16

7° San Juan Rugby 13

8° Club Alemán "A" 11

9° Vistalba 8

10° Un Cuyo 8

11° Marista 7

12° Peumayén 7

13° Liceo "A" 6

14° Teqüe 4

15° Obras 3

16° Liceo "B" 2

murialdo
Leonardo Murialdo derrotó a Peumayén y se afirmó como escolta

Leonardo Murialdo derrotó a Peumayén y se afirmó como escolta

La tabla completa

tabela ocho
treminala la octava fecha del torneo de Apertura, Los Tordos sigue arriba.

treminala la octava fecha del torneo de Apertura, Los Tordos sigue arriba.

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