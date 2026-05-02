Julián Santero, entre los destacados en la clasificación del Turismo Nacional en San Juan

El mendocino Julián Santero volvió a destacarse en el Turismo Nacional y se metió entre los principales animadores de la clasificación en el Circuito Internacional San Juan Villicum . Al mando de su VW Virtu s, el piloto cuyano finalizó en la sexta posición en la tanda cronometrada de la cuarta fecha de l campeonato 2026, consolidándose como una de las referencias de la jornada.

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En un contexto de alto nivel competitivo en la Clase 3, Santero logró mantenerse dentro del lote de punta, ratificando su regularidad y protagonismo en la categorí a. Si bien la pole position quedó en manos de Leonel Pernía, el mendocino se mantuvo en la conversación y se posicionó de cara a lo que será la actividad decisiva del fin de semana.

La actuación cobra mayor relevancia considerando la paridad del campeonato y la exigencia del trazado sanjuanino. Santero volvió a mostrar solidez y capacidad para pelear en los puestos de adelante, aun frente a rivales de peso.

Por su parte, otro mendocino también tuvo presencia en la clasificación: Lucas Vicino (Toyota) , quien finalizó en el 12° puesto, manteniéndose competitivo dentro de un nutrido parque de pilotos.

Lucas Vicino, a bordo del Toyota Corolla, quedó cerca del top ten en una jornada dominada por los principales protagonistas.

Julián Santero, desde las tercera fila

De cara a las series de este domingo, Santero largará desde una posición expectante en la tercera batería, compartiendo la primera fila con Facundo Chapur. Será una buena oportunidad para intentar avanzar y meterse de lleno en la pelea por la final.

Con un rendimiento en alza, Santero se ilusiona con ser protagonista durante el resto del fin de semana y seguir dejando en alto la bandera mendocina en el Turismo Nacional.

image Leonel Pernía y su Honda Civic se han convertido en una dupla imbatible a la hora de buscar la vuelta rápida en el TN Clase 3. prensaapat

La final dominguera

Mañana se disputarán las series -a 5 vueltas- en San Juan. La 1ª se largará a las 11.20, con Leonel Pernía (Honda Civic) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) en la 1ª fila. Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 11.45.

El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 12.10, con Facundo Chapur (Honda Civic) y Julián Santero (VW Virtus) en las mejores posiciones de largada.