2 de mayo de 2026 - 21:02

Julián Santero, entre los destacados en la clasificación del Turismo Nacional en San Juan

El piloto Volador, se ubicó entre los seis mejores en la clasificación del Turismo Nacional en San Juan, mientras que Lucas Vicino se ubicó en el puesto 12 en una jornada de alto nivel en la Clase 3, que lideró Pernía.

El piloto mendocino con su VW Virtus se mantuvo entre los protagonistas en Villicum.&nbsp;

El piloto mendocino con su VW Virtus se mantuvo entre los protagonistas en Villicum. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El mendocino Julián Santero volvió a destacarse en el Turismo Nacional y se metió entre los principales animadores de la clasificación en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Al mando de su VW Virtus, el piloto cuyano finalizó en la sexta posición en la tanda cronometrada de la cuarta fecha del campeonato 2026, consolidándose como una de las referencias de la jornada.

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En un contexto de alto nivel competitivo en la Clase 3, Santero logró mantenerse dentro del lote de punta, ratificando su regularidad y protagonismo en la categoría. Si bien la pole position quedó en manos de Leonel Pernía, el mendocino se mantuvo en la conversación y se posicionó de cara a lo que será la actividad decisiva del fin de semana.

Lucas Vicino con buenos tiempos

La actuación cobra mayor relevancia considerando la paridad del campeonato y la exigencia del trazado sanjuanino. Santero volvió a mostrar solidez y capacidad para pelear en los puestos de adelante, aun frente a rivales de peso.

Por su parte, otro mendocino también tuvo presencia en la clasificación: Lucas Vicino (Toyota), quien finalizó en el 12° puesto, manteniéndose competitivo dentro de un nutrido parque de pilotos.

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Lucas Vicino, a bordo del Toyota Corolla, quedó cerca del top ten en una jornada dominada por los principales protagonistas.

Lucas Vicino, a bordo del Toyota Corolla, quedó cerca del top ten en una jornada dominada por los principales protagonistas.

Julián Santero, desde las tercera fila

De cara a las series de este domingo, Santero largará desde una posición expectante en la tercera batería, compartiendo la primera fila con Facundo Chapur. Será una buena oportunidad para intentar avanzar y meterse de lleno en la pelea por la final.

Con un rendimiento en alza, Santero se ilusiona con ser protagonista durante el resto del fin de semana y seguir dejando en alto la bandera mendocina en el Turismo Nacional.

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Leonel Pernía y su Honda Civic se han convertido en una dupla imbatible a la hora de buscar la vuelta rápida en el TN Clase 3.

Leonel Pernía y su Honda Civic se han convertido en una dupla imbatible a la hora de buscar la vuelta rápida en el TN Clase 3.

La final dominguera

Mañana se disputarán las series -a 5 vueltas- en San Juan. La 1ª se largará a las 11.20, con Leonel Pernía (Honda Civic) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) en la 1ª fila. Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 11.45.

El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 12.10, con Facundo Chapur (Honda Civic) y Julián Santero (VW Virtus) en las mejores posiciones de largada.

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