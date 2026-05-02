Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en el cierre de la fase regular: hora,TV y formaciones

El líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia , visitará a Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la fase regular del campeonato, en uno de los encuentros pendientes de la fecha 9.

El partido se jugará desde las 13.30 en el estadio José María Minella , contará con el arbitraje de Pablo Echavarría . Además, será transmitido por la pantalla de TNT Sports .

Clasificada a los octavos de final de la Liga Profesional, la Lepra -que viene de sumar dos victorias trascendentales que la posicionaron en lo más alto de la tabla en el torneo local y con gran presente en la Copa Libertadores - enfrentará al Tiburón con un equipo alternativo.

En un gran partido la Lepra y el Lobo empatan en el clásico mendocino 1 a 1, en el Bautista Gargantini

El primero fue por la fecha 16 del certamen local, donde goleó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 5 a 1 en el estadio Bautista Gargantini, en un clásico mendocino que no se disputaba en Primera División desde hacía 44 años. Si bien ambos equipos se habían enfrentado hace cuatro años, fue en la Primera Nacional, cuando militaban en el ascenso.

Días después, en el estadio Malvinas Argentinas, el conjunto de Berti volvió a demostrar su jerarquía en la Copa Libertadores, por la fecha 3 del Grupo C, con una contundente victoria por 4 a 1 ante Deportivo La Guaira de Venezuela. En ese encuentro se destacaron Arce y Villa, autores de los goles.

Aldosivi busca cambiar su rumbo

El Tiburón atraviesa un momento complicado en su regreso a la Liga Profesional y necesita sumar con urgencia para escapar de la zona de descenso. En su última presentación cayó ante River por 3 a 1 en el estadio Monumental.

Berti realizaría variantes

Se estima que el entrenador Alfredo Berti introduciría varias modificaciones, teniendo en cuenta que el próximo miércoles el equipo recibirá a Fluminense de Brasil en el estadio Malvinas Argentinas, en un duelo clave: un triunfo lo acercaría a la próxima fase del certamen continental.

ALFREDO JESÚS BERTI Alfredo Jesús Berti, el hombre que cambió la historia de Independiente Rivadavia. Máximo ídolo de la institución. Ramrio Gómez / Los Andes

Independiente Rivadavia hace historia

La Lepra atraviesa un presente histórico. Con la victoria ante los venezolanos, alcanzó su tercer triunfo consecutivo en fase de grupos de la Copa Libertadores, una marca que solo habían logrado River (1966) y Estudiantes de La Plata (1968). Es decir, hacía 58 años que ningún equipo argentino alcanzaba esa racha.

Las probables formaciones: Aldosivi vs Independiente Rivadavia

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Lucas Rodríguez; Agustín Palavecino, Esteban Rolón, Martín García, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Las probables formaciones: Aldosivi vs Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Leonel Bucca; Fabricio Sartori, Matías Fernández o Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti.

Estadio: José María Minella

Hora: 13.30

Árbitro: Pablo Echavarría

TV: TNT Sports

Aldosivi vs Independiente Rivadavia