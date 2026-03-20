Polémica en la AFA: filtraron chats que apuntan a un presunto arreglo en un partido de la Primera Nacional

Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino tras la difusión de chats de WhatsApp que involucrarían a un árbitro y a un exdirigente vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino , en un presunto arreglo de partidos en la Primera Nacional.

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El foco está puesto en el encuentro disputado el 12 de octubre de 2021 , en el que Tigre y Mitre de Santiago del Estero igualaron 3 a 3 , un partido que quedó bajo sospecha luego de conocerse conversaciones entre Juan Pablo Beacon , cercano a Pablo Toviggino , y el árbitro Luis Lobo Medina .

Según difundió TN, los mensajes fueron obtenidos a partir de peritajes judiciales sobre el celular de Beacon en otra causa. En ellos, se observan contactos previos al partido, con referencias a encuentros personales y coordinación de horarios.

En uno de los intercambios, el árbitro habría confirmado su disponibilidad para reunirse antes del encuentro. Incluso, se menciona una cita en una oficina vinculada al entorno dirigencial del fútbol argentino.

Tras el partido, también se registraron mensajes en los que el árbitro aseguró "Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre" , mientras que Beacon le respondió con frases de respaldo y conformidad: "Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven" . Y luego le envió un segundo mensaje: "Mi amigo está muy conforme".

Sospechas en la Primera Nacional: chats vinculan a árbitro con presunto arreglo Sospechas en la Primera Nacional: chats vinculan a árbitro con presunto arreglo. TN

Dinero, intermediarios y posible denuncia

Uno de los elementos más sensibles del caso es la aparición de mensajes que hacen referencia a sumas de dinero, lo que abre la hipótesis de un posible pago para influir en el resultado o en decisiones arbitrales.

En ese marco, el legislador Facundo Del Gaiso anunció que presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron delitos vinculados a corrupción, apuestas o manipulación de partidos. “Los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo”, sostuvo el dirigente, quien advirtió sobre la gravedad institucional del caso.

Antecedentes y nuevo foco de polémica

El nombre de Lobo Medina ya había estado en el centro de la polémica en 2025, tras un controvertido arbitraje en un partido entre Barracas Central y Banfield, lo que generó críticas y cuestionamientos. En aquel partido, el “Guapo” se impuso por la mínima con un gol en posición adelantada, que el árbitro convalidó, e ignoró un claro penal en favor de la visita, a los 36 minutos de la segunda etapa.

La difusión de estos chats reaviva el debate sobre la transparencia del arbitraje en el fútbol argentino y vuelve a poner bajo la lupa a la AFA. En este contexto, el caso suma tensión a la previa de un nuevo encuentro oficial, donde el mismo árbitro vuelve a estar designado, lo que incrementa la expectativa y la controversia en torno a su actuación.

Cabe recordar también que cuando la AFA anuló los dos descensos en la Primera División, en la Asamblea del 17 de octubre de 2024, uno de los beneficiados fue Tigre.