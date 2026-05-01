La Liga Profesional define a sus últimos clasificados en un fin de semana caliente

La novena jornada de la Liga Profesional trae una carga de dramatismo absoluta, ya que diez equipos lucharán palmo a palmo para meterse en la zona de definición. Con boletos aún disponibles para los playoffs, la calculadora será protagonista en cada estadio del fútbol argentino.
Zona A: Duelos directos y el Lobo mendocino como juez
Boca - Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional
Boca - Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional
LPF
En el primer grupo del Torneo Apertura, la tensión se siente en el aire. El plato fuerte lo servirán San Lorenzo e Independiente este sábado en el Bajo Flores. El Ciclón corre con una mínima ventaja de un punto, pero en este tipo de clásicos las estadísticas suelen quedar de lado ante la urgencia de seguir con vida. Mientras tanto, en Santa Fe, Unión buscará blindar su octavo lugar ante un Talleres siempre peligroso.
Sin embargo, los ojos de nuestra provincia estarán puestos en lo que suceda el lunes en el Parque. Gimnasia y Esgrima, ya consolidado en su rol de anfitrión, recibirá a un Defensa y Justicia que llega con la soga al cuello y la obligación de sumar para no despedirse prematuramente de la competición de la AFA.
El Lobo mendocino, fiel a su historia de buen fútbol, será el que determine el final para el Halcón de Varela. Por su parte, Instituto de Córdoba debe vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que la radio le traiga buenas noticias desde otros estadios.
Zona B: Racing y una caldera en Avellaneda
Racing - Caracas
Racing apenas rescató un empate de su visita a Venezuela
Racing Club
Si de momentos críticos hablamos, lo de Racing Club es una prueba de fuego. La Academia atraviesa un presente futbolístico negativo y está obligada a derrotar a un Huracán que también llega necesitado. En el Cilindro no habrá margen para el error; el empate es un resultado que, paradójicamente, podría terminar condenando a ambos.
A la misma hora del domingo, el interior será testigo de otras dos batallas: Tigre visitando Arroyito y Sarmiento haciendo lo propio en Córdoba ante Belgrano. Ambos equipos dependen de una carambola de resultados y de lo que ocurra en el clásico entre la Academia y el Globo. La jornada la abrirá Barracas Central el sábado ante Banfield, intentando meter presión desde temprano.
Cronograma de la definición de la Liga Profesional:
Sábado 2/5:
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14.00: Barracas Central vs. Banfield
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18.45: San Lorenzo vs. Independiente
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18.45: Unión (SF) vs. Talleres (C)
Domingo 3/5:
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16.00: Rosario Central vs. Tigre
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16.00: Racing vs. Huracán
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16.00: Belgrano vs. Sarmiento
Lunes 4/5: