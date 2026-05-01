La Liga Profesional define a sus últimos clasificados en un fin de semana caliente

Diez instituciones pugnan palmo a palmo por ingresar a los playoffs del Torneo Apertura, en una definición apasionante.

Independiente de Avellaneda y Racing Club quieren seguir vivos en el Apertura de la Liga Profesional

La novena jornada de la Liga Profesional trae una carga de dramatismo absoluta, ya que diez equipos lucharán palmo a palmo para meterse en la zona de definición. Con boletos aún disponibles para los playoffs, la calculadora será protagonista en cada estadio del fútbol argentino.

Zona A: Duelos directos y el Lobo mendocino como juez Boca - Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional Boca - Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional LPF

En el primer grupo del Torneo Apertura, la tensión se siente en el aire. El plato fuerte lo servirán San Lorenzo e Independiente este sábado en el Bajo Flores. El Ciclón corre con una mínima ventaja de un punto, pero en este tipo de clásicos las estadísticas suelen quedar de lado ante la urgencia de seguir con vida. Mientras tanto, en Santa Fe, Unión buscará blindar su octavo lugar ante un Talleres siempre peligroso.

Sin embargo, los ojos de nuestra provincia estarán puestos en lo que suceda el lunes en el Parque. Gimnasia y Esgrima, ya consolidado en su rol de anfitrión, recibirá a un Defensa y Justicia que llega con la soga al cuello y la obligación de sumar para no despedirse prematuramente de la competición de la AFA.

El Lobo mendocino, fiel a su historia de buen fútbol, será el que determine el final para el Halcón de Varela. Por su parte, Instituto de Córdoba debe vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que la radio le traiga buenas noticias desde otros estadios.