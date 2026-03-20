20 de marzo de 2026 - 10:40

Cuánto sale la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Adidas presentó el diseño y los precios de la casaca, que funciona como un homenaje a nuestra cultura. Messi, Álvarez y De Paul posaron en la sesión de fotos.

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Foto:

Adidas
Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

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Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

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Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

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Precios de la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Precios de la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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Adidas
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina ya tiene nueva piel: la marca Adidas presentó oficialmente la camiseta alternativa que utilizará en el Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, donde defenderá el título conseguido en 2022.

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Cómo es el nuevo diseño de la camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026

La camiseta alternativa apuesta por una estética distinta a la tradicional albiceleste: base negra con detalles en azul, celeste y blanco, en un guiño a las “múltiples expresiones culturales” del país, según explicó la marca alemana.

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026
Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Entre los detalles más destacados aparece el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con las tres estrellas, el parche de campeón del mundo y el regreso del clásico trifolio de Adidas Originals, que vuelve a una camiseta de la selección después de 36 años.

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026
Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

En la parte trasera del cuello suma el Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina”, reforzando el concepto identitario del diseño.

Está confeccionada con tejido jacquard liviano y tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación, absorbe el sudor más rápido y ayuda a mantener a los jugadores secos, algo clave pensando en las altas temperaturas de sedes como Estados Unidos en junio.

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026
Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026
Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

Cuánto cuesta la nueva camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026

La camiseta alternativa de la Selección ya se vende en las tiendas de Adidas en Argentina con distintas versiones:

Hombre

  • El modelo hincha cuesta $149.999
  • La versión jugador asciende a $219.999
  • La camiseta de Lionel Messi, ya personalizada con el número 10, llega a $249.999
  • La variante de mangas largas también se ubica en $249.999

Mujer

  • La camiseta corta está a $119.999
  • El modelo hincha sale $139.999
  • Con la 10 de Messi figura a $179.999

Niños

  • $109.999
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Precios de la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026
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