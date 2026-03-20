Cuánto sale la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene nueva piel: la marca Adidas presentó oficialmente la camisetaalternativa que utilizará en el Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, donde defenderá el título conseguido en 2022.
Cómo es el nuevo diseño de la camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026
La camiseta alternativa apuesta por una estética distinta a la tradicional albiceleste: base negra con detalles en azul, celeste y blanco, en un guiño a las “múltiples expresiones culturales” del país, según explicó la marca alemana.
Entre los detalles más destacados aparece el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con las tres estrellas, el parche de campeón del mundo y el regreso del clásico trifolio de Adidas Originals, que vuelve a una camiseta de la selección después de 36 años.
En la parte trasera del cuello suma el Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina”, reforzando el concepto identitario del diseño.
Está confeccionada con tejido jacquard liviano y tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación, absorbe el sudor más rápido y ayuda a mantener a los jugadores secos, algo clave pensando en las altas temperaturas de sedes como Estados Unidos en junio.
Cuánto cuesta la nueva camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026
La camiseta alternativa de la Selección ya se vende en las tiendas de Adidas en Argentina con distintas versiones:
Hombre
El modelo hincha cuesta $149.999
La versión jugador asciende a $219.999
La camiseta de Lionel Messi, ya personalizada con el número 10, llega a $249.999
La variante de mangas largas también se ubica en $249.999