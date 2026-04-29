Mundial 2026: Argentina aporta la mayor cantidad de entrenadores

Argentina cuenta con el privilegio de ser representada de diversas maneras en cada Copa del Mundo. Desde los elegidos para la Selección Argentina hasta los miles de fanáticos que inundan cada sede aunque no juegue la Albiceleste, la ligazón de nuestro país con la máxima cita del deporte es inquebrantable. El Mundial 2026 no será la excepción.

Además de los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, y de la presencia de los árbitros que impartirán justicia, Argentina contará con nada menos que seis entrenadores en diversos equipos. Se trata de un récord, siendo el país con más cantidad en la edición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los adiestradores Albicelestes que dirán presente en el Mundial 2026 son Lionel Scaloni con Argentina, Sebastián Beccacece en Ecuador, Néstor Lorenzo como DT de Colombia, Marcelo Bielsa en Uruguay, Gustavo Alfaro bajo la conducción técnica de Paraguay, y Mauricio Pochettino como el encargado de entrenar al local Estados Unidos.

El país que pelea la cima de este ranking es Francia, con cinco técnicos en la Copa del Mundo. Además de Didier Deschamps en la Selección Francesa, estarán: Rudi García de Bélgica, Sébastien Desabre en Congo, Sébastien Migné de Haití, y Emerson Faé en Costa de Marfil.

España aportará tres personas. Luis de la Fuente, entrenador de su selección, Julen Lopetegui en Catar, y Robert Martínez en Portugal. Italia (a pesar de no haber clasificado al Mundial) y Alemania también contarán con la misma cantidad. Los primeros lo harán con Carlo Ancelotti en Brasil, Fabio Cannavaro en Uzbekistán, y Vincenzo Montella en Turquía. Mientras tanto, los Teutones sumarán a Thomas Tuchel, de Inglaterra, Ralf Rangnick, de Austria y Julian Nagelsmann, de Alemania.

Fuerte competitividad y deseo de ganar, lo que hace distinto al DT argentino:

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El espíritu competitivo, la pasión por el deporte y la facilidad para adaptarse a escenarios adversos, son características que todos los directivos buscan en un cuerpo técnico. Se trata de tres pilares fundacionales del fútbol argentino, que se convirtió en los últimos años en un país productor de entrenadores.

Esta realidad permite que las federaciones de países de todo el continente miren con cariño a los técnicos de nuestro país, cada vez que deben comenzar un nuevo sueño. "El técnico argentino es querido, buscado, a veces sale mejor o peor, pero de cualquier manera están muy bien catalogados por el trabajo y la sinceridad con la que se manejan", le dijo Mario Alberto Kempes a FIFA respecto a esta realidad.

Alex Aguinaga, referente histórico de la Selección de Ecuador, se sumó en la misma línea para explicar la elección de Sebastián Becaccece, y la de Gustavo Alfaro en el pasado reciente. "El fútbol argentino se ha caracterizado por ser siempre un fútbol ganador y eso también es aprovechado por los entrenadores de ese país", opinó.

Venezuela se ilusionó con el Mundial, con Batista como conductor:

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Venezuela también confió en un adiestrador argentino para buscar la clasificación al Mundial, algo que no logró por muy poco en las Eliminatorias de CONMEBOL. Fernando Batista, que se hizo cargo del sueño Vinotinto, le contó a la FIFA: "Nuestra preparación como entrenadores viene desde muy chiquitos. La mayoría que son directores técnicos y han jugado no entienden la locura, la competencia que traemos los argentinos desde los cinco o seis años que empezamos a jugar al fútbol".

Luego, el Bocha resumió a la perfección lo que cualquier futbolero argentino tiene impregnado en el ADN: la fuerza interna para plantarse ante cualquier rival. "Somos de querer ser siempre los mejores, tratar de competir al máximo nivel. El mensaje de que no hay imposibles en el fútbol. Y eso es una de las cosas que la gente del exterior piensa sobre los entrenadores argentinos", expresó.

Argentina se aseguró una fuerte presencia en el Mundial 2026, con un grupo de profesionales que intentarán quedarse con el premio mayor. Porque para los Albicelestes, los imposibles no existen.