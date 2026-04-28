Alarma en la Selección argentina: Nico González se queda sin final de temporada y es duda para el Mundial 2026

Nicolás González encendió las alarmas de la Selección Argentina este martes tras lesionarse durante el entrenamiento del Atlético de Madrid. El atacante, pieza clave para Lionel Scaloni , sufrió una rotura muscular que lo margina de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal y complica su preparación física para el Mundial 2026.

El futbolista se lesionó en el peor momento posible de la temporada. El informe médico desde España confirma que el jugador padece una rotura muscular que le demandará entre 21 y 28 días de rehabilitación. Este diagnóstico lo descarta automáticamente para el cierre de las competencias oficiales con el conjunto colchonero.

La frustración para el exjugador de la Fiorentina es alta, ya que venía de mostrar un nivel destacado en las últimas semanas. El pasado fin de semana había convertido un doblete contra el Elche y se perfilaba como titular indiscutido para el duelo de ida de este miércoles contra el Arsenal por el torneo continental.

Con esta baja confirmada, el Atlético de Madrid pierde a una de sus figuras en la etapa definitiva del calendario europeo . Mientras el equipo español pelea por llegar a la final de la Champions, González deberá iniciar un proceso de kinesiología intensivo para intentar llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

Si se cumplen los plazos máximos de cuatro semanas, el futbolista recibiría el alta médica hacia finales de mayo. Esto significa que volvería a estar a disposición del cuerpo técnico nacional con un margen de menos de quince días respecto al estreno de Argentina en el Mundial, previsto para el 16 de junio.

portada-nicolas-gonzalez-julian-alvarez Nico González. Gentileza

La cuenta regresiva de Lionel Scaloni para la lista definitiva

El calendario de la FIFA impone fechas que condicionan la decisión del entrenador nacional. El próximo 11 de mayo, Scaloni debe presentar una prelista de 55 jugadores donde González estará incluido. Sin embargo, la definición real ocurrirá el 30 de mayo, cuando se entregue la convocatoria final de 26 nombres.

Para esa fecha límite, Nicolás González debería estar terminando su recuperación física. El riesgo para la Selección radica en llevar a un futbolista que no tendrá ritmo de competencia previo al debut contra Argelia en Kansas City. La evolución de esta rotura muscular determinará si Scaloni puede contar con una de sus variantes ofensivas más utilizadas en el ciclo actual.