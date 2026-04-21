21 de abril de 2026 - 17:28

Una estrella del Manchester United fustigó a Alejandro Garnacho: "Me pareció una vergüenza"

El exjugador del club, que además ofició de director de inferiores cuando llegó el argentino, expresó que le faltó el respeto a la institución.

Alejandro Garnacho sigue cosechando críticas en el Manchester United

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En las últimas horas, Nicky Butt fustigó al extremo de la Selección Argentina, al cual trató de egoísta, distante e irrespetuoso. El exjugador y director de inferiores del Manchester United lo hizo en diálogo con The Good, The Bad and the Football, donde descargó toda su ira.

Butt era directivo de la institución de la Premier League cuando arribó Garnacho, por lo que se conocen bastante bien. Respecto a lo que recuerda de ese momento, el exjugador aseguró: “Firmó a los 16 años. Yo era el director de la cantera en aquel momento y él fichó en una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo y alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”.

Nicky Butt le tiró munición gruesa a Alejandro Garnacho: "No creo que sea tan bueno"

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Nicky Butt, estrella del Manchester United

Nicky Butt, estrella del Manchester United

Desde ese momento, el inglés quedó convencido que la personalidad del Bichito podía ser un problema a futuro, pero que fue imposible solucionarlo a tiempo. “Alguien en ese club o equipo en ese momento debería haberle puesto freno, y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró”, confesó.

Luego, Butt analizó las fortalezas y debilidades del argentino. Entre lo positivo, destacó su fortaleza mental. Mientras tanto, criticó su 1 vs 1. “Era muy fuerte mentalmente. Cuando recibió el balón en el United, fue a por el lateral. Y a los aficionados del United les encanta que la gente ataque a los rivales. Él fue a por ellos y, de cada diez, probablemente perdió cinco”, lanzó.

Según el punto de vista de Nicky, la decisión del club de desprenderse del volante fue muy buena. “Lo mejor que hizo el United fue venderlo porque, dejando de lado su habilidad, no creo que sea tan bueno, su actitud cuando estaba en el United me pareció una vergüenza”, contó. Después, sumó: “Y lo que es más importante, cuando se marchó, si al hacerlo le faltó completamente el respeto a sus compañeros y al club, entonces se acabó”.

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