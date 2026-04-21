Una estrella del Manchester United fustigó a Alejandro Garnacho: "Me pareció una vergüenza"

El exjugador del club, que además ofició de director de inferiores cuando llegó el argentino, expresó que le faltó el respeto a la institución.

El nombre del futbolista argentino Alejandro Garnacho volvió a quedar en el centro de la polémica recientemente, luego de que una figura del Manchester United lo criticara fuertemente por su polémico paso en la institución. "Lo mejor que hizo el club fue venderlo", aseguró respecto a su salida.

En las últimas horas, Nicky Butt fustigó al extremo de la Selección Argentina, al cual trató de egoísta, distante e irrespetuoso. El exjugador y director de inferiores del Manchester United lo hizo en diálogo con The Good, The Bad and the Football, donde descargó toda su ira.

Butt era directivo de la institución de la Premier League cuando arribó Garnacho, por lo que se conocen bastante bien. Respecto a lo que recuerda de ese momento, el exjugador aseguró: “Firmó a los 16 años. Yo era el director de la cantera en aquel momento y él fichó en una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo y alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”.

Nicky Butt le tiró munición gruesa a Alejandro Garnacho: "No creo que sea tan bueno" image Nicky Butt, estrella del Manchester United The New York Times Desde ese momento, el inglés quedó convencido que la personalidad del Bichito podía ser un problema a futuro, pero que fue imposible solucionarlo a tiempo. “Alguien en ese club o equipo en ese momento debería haberle puesto freno, y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró”, confesó.

Luego, Butt analizó las fortalezas y debilidades del argentino. Entre lo positivo, destacó su fortaleza mental. Mientras tanto, criticó su 1 vs 1. “Era muy fuerte mentalmente. Cuando recibió el balón en el United, fue a por el lateral. Y a los aficionados del United les encanta que la gente ataque a los rivales. Él fue a por ellos y, de cada diez, probablemente perdió cinco”, lanzó.