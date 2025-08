El DT del Manchester United disparó contra Alejandro Garnacho: "A veces las cosas no salen bien"

Alejandro Garnacho vive una pesadilla profesional en su instancia en el Manchester United , donde fue relegado por el DT Ruben Amorim y no forma parte del plantel profesional que se encuentra en plena preparación para la pretemporada de cara a la temporada 2025/26 .

Pierre Gasly no se calló nada y dijo lo que muchos piensan sobre Alpine: "Muy lentos..."

Flavio Briatore no calló nada y habló de la actuación de Franco Colapinto en Bélgica: "Difícil para el equipo"

Lo cierto es que el entrenador luso no se guardó absolutamente nada, se refirió a la tensa relación que mantienen ambos y explicó los fundamentos detrás de su tajante decisión.

En una entrevista brindada para ESPN en el Endeavor Health Performance Center de Chicago , el entrenador portugués abordó la situación de los jugadores que no forman parte del actual plantel y dio detalles de su criterio, en espacial de su relación con el astro portugués

“Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores . Es algo natural en el fútbol”, comenzó Amorim.

Luego, el DT resaltó algunas de las virtudes del futbolista: “ Creo que, como se puede entender y ver, tiene talento . Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien . No puedes explicar con precisión por qué”, sostuvo.

Luego, Amorim fue consultado por el resto de los jugadores que se encuentran en la misma situación y también transitan sus últimas horas en Manchester: “Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos. Es simplemente que quieren nuevos retos“, contestó.

Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United Alejandro Garnacho no seguiría en el Manchester United tras rispideces con el DT Rúben Amorim

“Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras“, sentenció Amorim, quien dejó una luz de esperanza para el jugador de la Selección Argentina, en caso de que no consiga club antes del cierre del mercado, pautado para el 1 de septiembre.