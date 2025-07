Un jugador del Manchester United respaldó al DT y apuntó contra Alejandro Garnacho: "Ya no hay vagos..."

Es por ello que Luke Shaw quiere llevar tranquilidad al resto del plantel y decidió respaldar a Amorim en cada una de sus decisiones y en el proyecto que tienen como grupo, el cual es ganar la Premier League: “Rubén es exigente. La mentalidad es un tema importante. Habla mucho de ello. Exige el 100% y no quiere menos. Si alguien da el 85-90%, no es suficiente. Este año si no haces lo correcto, no juegas”, explicó el defensor, ante medios británicos como The Sun.