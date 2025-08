Alejandro Garnacho cada vez más afuera de Manchester United, según su DT

Ruben Amorim, director técnico del Manchester United , habló sin tapujos de las opciones de Alejandro Garnacho , que trabaja marginado del grupo principal y no está en la consideración para la próxima Premier League . "Es un chico con muchísimo talento. Y a veces las cosas no salen bien", aseguró.

El entrenador hizo referencia a la actualidad del futbolista Albiceleste en diálogo con ESPN, dejando bien claro que no entrena debido a que desea salir del club. "Solo necesitamos seguir los mercados. Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. Es simplemente que quieren nuevos retos . Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí", explicó.

Específicamente sobre Alejandro Garnach o, el entrenador expresó: "Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento. Y a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué. Pero tengo la sensación, creo que está claro, de que Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema . A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol", avisó.

Ruben Amorim no esquivó la pregunta sobre la tempora anterior, donde los resultados no acompañaron al equipo y dejó mucho que desear. En ese aspecto, se sinceró: "Sentía que, estoy decepcionando a toda esta gente. Esa fue la sensación que me hizo pensar: "¿Qué debo hacer?" El año pasado hubo momentos muy duros para mí. Sé que en el fútbol, cuando se pierden tantos partidos, es difícil para todos creer en una idea y en todos los cambios. Así que el año pasado hubo momentos en los que me sentí muy, muy frustrado".