Primera Nacional: Ariel Broggi, un inicio perfecto con Gimnasia: dos jugados, dos ganados y puntero

Sobre el estilo de juego, Broggi aseguró que si bien apunta a un fútbol ofensivo, es consciente de que hay momentos en los que se debe ser pragmático: “ Me gustaría que juguemos mejor, pero también tenemos que adaptarnos. En Colón, por ejemplo, el campo no estaba bien y tuvimos que hacer otro tipo de partido . Defensivamente debemos estar atentos todos, no solo los defensores. Preparamos al equipo para defender y atacar. Y las pelotas paradas también deben ser una herramienta para hacer daño, como hoy lo fue”.

El entrenador también valoró el aporte goleador de otras líneas del equipo, como el caso del defensor Imanol González, autor del tanto del triunfo ante Mitre: “Es muy importante que podamos sumar goles desde otras posiciones, no solo con los delanteros. Eso también habla de un equipo completo”.

Diez finales por delante

Con 9 partidos por delante en la fase regular (más el pendiente frente a Deportivo Morón), Broggi sabe que cada punto cuenta, pero elige mantener la calma y enfocarse en el día a día: “No lo veo como una presión, sino como una realidad. Todas las que quedan son finales. No hay partidos fáciles. Por eso necesitamos tener a todos preparados, activos, enchufados. Eso es lo ideal para ser competitivos”.

Mendoza y el club: un buen comienzo personal

En su corto tiempo en la provincia, Broggi ya se siente cómodo: “Mendoza es hermosa, no la conocía. Me habían hablado muy bien, y todo lo que me dijeron es cierto. En el club me encontré con un ambiente familiar, muy sano, que ayuda mucho cuando uno viene con objetivos claros. Necesitamos estar todos juntos, y así estaremos más cerca de lograr lo que queremos”.

Con perfil bajo pero con ambición, Ariel Broggi empieza a dejar su sello en Gimnasia. Dos triunfos en dos partidos, liderazgo y un grupo que lo respalda, son señales claras de que el Lobo quiere pelear hasta el final.