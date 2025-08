Julián Santero, sólido en Oberá y cada vez más líder en el Turismo Nacional

Julián Santero volvió a demostrar que la regularidad es su mayor virtud. El mendocino cerró un buen fin de semana en el autódromo de Oberá, donde terminó cuarto tras largar desde la séptima posición. Si bien no fue una carrera sencilla, el piloto del Toyota Corolla volvió a sumar fuerte y mantuvo el liderazgo del campeonato con una ventaja sólida de 49 puntos sobre su nuevo escolta, Jorge Barrio.

“Salió una buena carrera, con una buena suma de puntos. Aunque ganó Barrio, que no era lo ideal para nosotros, nos descontó poco. Fue una carrera difícil porque el parabrisas se me llenó de aceite y tierra, y me quedé sin agua para limpiarlo”, explicó Santero al finalizar la jornada.