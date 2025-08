"Un desastre": la frustración de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Hungría

Yo conté mucho más q 7 segundos eh, pero como no se contar no opino!! pic.twitter.com/6EBurs3sSp

Además, el joven de 22 años mostró su absoluta disconformidad: “ No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip, me fui en la (curva) 2. Había ganado algún puesto y después perdí muchos así que nada, una pena esa”.

Por último, el joven esbozó un último balance sobre el domingo en general: “Creo que la carrera en sí no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores. En la largada, en los pit stops, en general, no fue un buen día“, y destacó que el parón que habrá hasta finales de agosto puede resultar positivo para desconectar y también para trabajar con el equipo: “Viene bien, obviamente hay que seguir trabajando y mejorar, pero no viene mal un poco de descanso y volver más fuerte.”